Репортаж о погоде стал самым милым видео, когда в него ворвался любопытный ласковый щенок
Перед очарованием пушистика не устоял никто.
Видео © YouTube / FOX 5 Washington DC
Репортёр канала Fox 5 Боб Барнард вышел в прямой эфир, находясь на одной из улиц в городе Лизбурге, штат Вирджиния, США. Мужчина рассказывал о нелёгких погодных условиях и даже показал, как лучше убирать лёд с автомобильных окон. Однако и непогода, и репортаж отошли на второй план, когда в кадр влетела весёлая усатая мордочка.
К репортёру подбежал счастливый маленький щенок, который сразу стал звездой эфира, похитив внимание Боба и съёмочной группы. Мужчина так вдохновился, что попытался поймать шустрого белолапого малыша. Однако тот сначала заставил журналиста за ним побегать, прежде чем оказался у него на руках.
Забудьте о людях, с которыми мы разговаривали раньше. Я хочу поближе познакомиться с этой собакой
Но даже в объятиях незнакомца щенок не растерялся и выдал ему щедрую порцию нежности. Хвостатый проказник вертелся и старался облизать лицо и уши Боба под смех его коллег. Однако вскоре пошедший не по плану репортаж пополнился ещё одним персонажем. К журналисту поспешила хозяйка пушистика, которая рассказала, что тот внезапно удрал, перепрыгнув через забор. Зрители тоже остались в восторге от сорванца. "Что может быть лучше, чем начать свой день с того, чтобы столкнуться с симпатичным маленьким щенком? Только если это будут два щенка", — отметил один из юзеров.
WOW-animals
Хозяева уехали из дома и только благодаря камере узнали, какими горючими слезами плачет без них кот
вчера в 06:40
Хозяйка похвасталась котом на Facebook, но экзорцист, увидев морду питомца, посоветовал ей молиться
23 февраля, 16:00
Стрижка под мартышку. 10 работ грумера, после которых даже хозяева были уверены, что это чужой пёс
23 февраля, 12:00
Выбор редакции
В Дагестане после сильнейшей метели пришлось откапывать коров — видео
"Собаки разбегаются, поджав хвосты": На Сахалине старушка-догхантер подсыпала в еду бродячим псам битое стекло
Троих детей исключили из школы, когда увидели, какими фото их мать привлекает в Сети мужчин
В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Армении
В Посольстве ФРГ прокомментировали ситуацию с арестом россиянина с двойным гражданством по делу о госизмене
Комментариев: 0