Репортаж о погоде стал самым милым видео, когда в него ворвался любопытный ласковый щенок

Репортёр канала Fox 5 Боб Барнард вышел в прямой эфир, находясь на одной из улиц в городе Лизбурге, штат Вирджиния, США. Мужчина рассказывал о нелёгких погодных условиях и даже показал, как лучше убирать лёд с автомобильных окон. Однако и непогода, и репортаж отошли на второй план, когда в кадр влетела весёлая усатая мордочка.

К репортёру подбежал счастливый маленький щенок, который сразу стал звездой эфира, похитив внимание Боба и съёмочной группы. Мужчина так вдохновился, что попытался поймать шустрого белолапого малыша. Однако тот сначала заставил журналиста за ним побегать, прежде чем оказался у него на руках.

Но даже в объятиях незнакомца щенок не растерялся и выдал ему щедрую порцию нежности. Хвостатый проказник вертелся и старался облизать лицо и уши Боба под смех его коллег. Однако вскоре пошедший не по плану репортаж пополнился ещё одним персонажем. К журналисту поспешила хозяйка пушистика, которая рассказала, что тот внезапно удрал, перепрыгнув через забор. Зрители тоже остались в восторге от сорванца. "Что может быть лучше, чем начать свой день с того, чтобы столкнуться с симпатичным маленьким щенком? Только если это будут два щенка", — отметил один из юзеров.