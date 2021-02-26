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Хозяева сняли первую реакцию ретривера на свою маленькую сестрёнку, когда хвост выдал его с головой

Два пытавшихся подружиться питомца покорили сердца пользователей.

26 февраля 2021, 06:58

Видео © Reddit / solateor

О добродушности ретриверов уже ходят легенды, и герой этого видео — очередное тому доказательство. Пользователь solateor поделился на Reddit роликом, где пёс по кличке Сид впервые встречает свою "сестрёнку". Маленького щенка принесли домой в продуктовой сумке и показали взволнованному хвостатому.

Видео © Reddit / solateor

Пушистик так обрадовался, что стал бегать вокруг, виляя не только хвостом, но и всем туловищем. Любвеобильный пёс смутил малыша, который ещё не успел освоиться, но вскоре они уже весело играли вместе.

Ролик набрал более 45 тысяч лайков, и пользователи не смогли сдержать умиления и не отпустить несколько добрых шуток. Однако некоторые отметили, что сразу знакомить щенка со взрослой собакой не совсем правильно. Напуганному крохе сначала надо дать время привыкнуть и прийти в себя.

Мне нравится, когда собаки так взволнованы, что, виляя хвостом, виляют и всей задней половиной туловища

mugmisswoodhouse

У меня есть бульдог, и он виляет ПОЛНОСТЬЮ всем телом

celtic55

Теперь каждый раз, когда вы будете возвращаться домой с продуктами, собака будет думать, что там новый щенок

autioustoddler

Репортаж о погоде стал самым милым видео, когда в него ворвался любопытный ласковый щенок

Репортаж о погоде стал самым милым видео, когда в него ворвался любопытный ласковый щенок

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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