Хозяева сняли первую реакцию ретривера на свою маленькую сестрёнку, когда хвост выдал его с головой
Два пытавшихся подружиться питомца покорили сердца пользователей.
О добродушности ретриверов уже ходят легенды, и герой этого видео — очередное тому доказательство. Пользователь solateor поделился на Reddit роликом, где пёс по кличке Сид впервые встречает свою "сестрёнку". Маленького щенка принесли домой в продуктовой сумке и показали взволнованному хвостатому.
Пушистик так обрадовался, что стал бегать вокруг, виляя не только хвостом, но и всем туловищем. Любвеобильный пёс смутил малыша, который ещё не успел освоиться, но вскоре они уже весело играли вместе.
Ролик набрал более 45 тысяч лайков, и пользователи не смогли сдержать умиления и не отпустить несколько добрых шуток. Однако некоторые отметили, что сразу знакомить щенка со взрослой собакой не совсем правильно. Напуганному крохе сначала надо дать время привыкнуть и прийти в себя.
Мне нравится, когда собаки так взволнованы, что, виляя хвостом, виляют и всей задней половиной туловища
У меня есть бульдог, и он виляет ПОЛНОСТЬЮ всем телом
Теперь каждый раз, когда вы будете возвращаться домой с продуктами, собака будет думать, что там новый щенок
WOW-animals
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