Модель для фото выбрала такое прозрачное боди, что фанаты до сих пор сомневаются в его существовании

Поклонники 34-летней модели нижнего белья Риан Сагден из Манчестера, Великобритания, давно привыкли к нескромным снимкам своего кумира. Но на своём последнем фото девушка смогла поразить даже самых стойких, представ в новом кружевном боди. Модель позировала в ванной, демонстрируя бирюзовый наряд, который состоял из одних шнурков и был до крайности откровенным.

Фото © Instagram / rhiansuggers

В подписи к фото Риан поделилась новостями о том, как посмотрела новый сериал "Бриджертоны" и как этот комплект подходит по духу к костюмам той эпохи. А в комментариях шла оживленная дискуссия. Подписчики принялись решать, есть ли у кружева поддержка из сетки телесного цвета или нет, ведь от этого зависел градус неприличности снимка.

Фото © Instagram / rhiansuggers

Вот это здравствуйте😍 summermonteysfullam

Боже мой, прекрасна — как и всегда! madchef1968

Выглядишь превосходно! dcryan2

Фото © Instagram / rhiansuggers

Но для 446 тыс. подписчиков Риан в "Инстаграме" есть и ложка дёгтя — её муж Оливер Меллор, британский актёр и бывший личный тренер. Модель часто выкладывает совместные фото и делится планами на будущее. К примеру, пара очень хочет завести ребёнка, но, к сожалению, пока все предыдущие попытки ЭКО оказались неудачными.

Авторы