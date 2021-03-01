Модель для фото выбрала такое прозрачное боди, что фанаты до сих пор сомневаются в его существовании
Риан часто балует подписчиков откровенными фото, но здесь она точно превзошла саму себя.
Поклонники 34-летней модели нижнего белья Риан Сагден из Манчестера, Великобритания, давно привыкли к нескромным снимкам своего кумира. Но на своём последнем фото девушка смогла поразить даже самых стойких, представ в новом кружевном боди. Модель позировала в ванной, демонстрируя бирюзовый наряд, который состоял из одних шнурков и был до крайности откровенным.
В подписи к фото Риан поделилась новостями о том, как посмотрела новый сериал "Бриджертоны" и как этот комплект подходит по духу к костюмам той эпохи. А в комментариях шла оживленная дискуссия. Подписчики принялись решать, есть ли у кружева поддержка из сетки телесного цвета или нет, ведь от этого зависел градус неприличности снимка.
Вот это здравствуйте😍
Боже мой, прекрасна — как и всегда!
Выглядишь превосходно!
Но для 446 тыс. подписчиков Риан в "Инстаграме" есть и ложка дёгтя — её муж Оливер Меллор, британский актёр и бывший личный тренер. Модель часто выкладывает совместные фото и делится планами на будущее. К примеру, пара очень хочет завести ребёнка, но, к сожалению, пока все предыдущие попытки ЭКО оказались неудачными.
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