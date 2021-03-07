10 фото от бедных жильцов, которые показали, что больше всего бесит в соседях с их дикими выходками
Многим в жизни пришлось столкнуться с совместной арендой комнаты или квартиры, общим бытом со второй половинкой или даже странным поведением своей семьи. Пользователи Сети со всего мира решили поделиться тем, каково жить с человеком, который не обладает логикой и чистоплотностью, а сайт Bored Panda отобрал самое лучшее.
Фото © PIE_OF_LIFE64 и mrklopez01
"Вот так мой батя хранит продукты в холодильнике. Это кусок стейка"
Фото © itchy_buthole
"Жена положила банку с арахисовым маслом в мусорку, потому что она очевидно пустая"
Фото © andydicktracy
"Когда твой сосед считает, что гостиная — это его личная комната"
Фото © td5000
"Мой папа просто кусает масло. Омерзительно"
Фото © goldtail15
"Я понял, что женился на монстре"
Фото © mrklopez01
"Вот так моя жена загружает посудомойку"
Фото © beastly13579
"Моя жена выбрала и съела каждую зефиринку из огромной семейной пачки хлопьев. Каждую. Зефиринку"
Фото © ccurtiswriting
"Заведи девушку, говорили они. В доме всегда будет чисто, говорили они..."
Фото © Endoman13
"Вот так моя семья оставляет зубную пасту..."
Фото © PIE_OF_LIFE64
"Вот такую раковину мне каждый раз оставляет парень, после того как побреется"
Фото © nymphymixtwo
"Муж купил матрас с эффектом памяти только на свою сторону. Что ж, теперь он может постелить его на свою сторону пола"
Фото © distanceformed
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