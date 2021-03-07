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Категорий: 18

10 фото от бедных жильцов, которые показали, что больше всего бесит в соседях с их дикими выходками

Многим в жизни пришлось столкнуться с совместной арендой комнаты или квартиры, общим бытом со второй половинкой или даже странным поведением своей семьи. Пользователи Сети со всего мира решили поделиться тем, каково жить с человеком, который не обладает логикой и чистоплотностью, а сайт Bored Panda отобрал самое лучшее.

7 марта 2021, 16:00

Фото © PIE_OF_LIFE64 и mrklopez01

"Вот так мой батя хранит продукты в холодильнике. Это кусок стейка"

Фото © itchy_buthole

Фото © itchy_buthole

"Жена положила банку с арахисовым маслом в мусорку, потому что она очевидно пустая"

Фото © andydicktracy

Фото © andydicktracy

"Когда твой сосед считает, что гостиная — это его личная комната"

Фото © td5000

Фото © td5000

"Мой папа просто кусает масло. Омерзительно"

Фото © goldtail15

Фото © goldtail15

"Я понял, что женился на монстре"

Фото © mrklopez01

Фото © mrklopez01

"Вот так моя жена загружает посудомойку"

Фото © beastly13579

Фото © beastly13579

"Моя жена выбрала и съела каждую зефиринку из огромной семейной пачки хлопьев. Каждую. Зефиринку"

Фото © ccurtiswriting

Фото © ccurtiswriting

"Заведи девушку, говорили они. В доме всегда будет чисто, говорили они..."

Фото © Endoman13

Фото © Endoman13

"Вот так моя семья оставляет зубную пасту..."

Фото © PIE_OF_LIFE64

Фото © PIE_OF_LIFE64

"Вот такую раковину мне каждый раз оставляет парень, после того как побреется"

Фото © nymphymixtwo

Фото © nymphymixtwo

"Муж купил матрас с эффектом памяти только на свою сторону. Что ж, теперь он может постелить его на свою сторону пола"

Фото © distanceformed

Фото © distanceformed

Полицейские бросились спасать парня, замерзающего на снегу, и выставили себя полными дураками

Полицейские бросились спасать парня, замерзающего на снегу, и выставили себя полными дураками

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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