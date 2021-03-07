10 фото от бедных жильцов, которые показали, что больше всего бесит в соседях с их дикими выходками

"Вот так мой батя хранит продукты в холодильнике. Это кусок стейка"

"Жена положила банку с арахисовым маслом в мусорку, потому что она очевидно пустая"

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"Когда твой сосед считает, что гостиная — это его личная комната"

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"Мой папа просто кусает масло. Омерзительно"

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"Я понял, что женился на монстре"

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"Вот так моя жена загружает посудомойку"

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"Моя жена выбрала и съела каждую зефиринку из огромной семейной пачки хлопьев. Каждую. Зефиринку"

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"Заведи девушку, говорили они. В доме всегда будет чисто, говорили они..."

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"Вот так моя семья оставляет зубную пасту..."

"Вот такую раковину мне каждый раз оставляет парень, после того как побреется"

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"Муж купил матрас с эффектом памяти только на свою сторону. Что ж, теперь он может постелить его на свою сторону пола"

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