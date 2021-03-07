Девушка-детектив сняла с себя форму и выиграла конкурс красоты, став самой соблазнительной пышкой
Она в том числе защищает право людей выглядеть так, как им нравится.
Когда Никола Флосс из Англии была подростком, она с грустью смотрела на обложки глянца, считая, что её тело далеко от идеала. Девушка начала набирать вес, у неё появилось расстройство приёма пищи, а нелюбовь к себе сопровождалась тревогой и депрессией.
Сейчас Николе 31, и она работает детективом в полиции. Однако, когда девушка снимает форму, она берётся за другое дело — помогает людям принять себя. Недавно она поучаствовала в конкурсе красоты для пышек, где блистала в роскошном синем платье со шлейфом и удостоилась первого места, пишет Daily Star.
По словам Николы, она "раздвигает границы, ломает стереотипы и бросает вызов ограничениям в мире красоты". При этом коллеги полностью поддерживают девушку, которая ездит на работу на машине с надписью: "Каждый человек имеет право чувствовать себя уверенно и комфортно в своём собственном теле".
Девушка подрабатывает моделью, демонстрируя купальники и продвигая позитивный взгляд на человеческое тело. "Когда я была моложе, такого ещё не было. Теперь я могу что-то изменить", — отметила Никола.
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