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Друзья закричали от ужаса, когда прямо на них побежало огромное существо, похожее на скелет человека

Юзеры посмотрели загадочные кадры более 6 млн раз и не смогли сдержать эмоции.

3 марта 2021, 08:30

Видео © TikTok / itz_louisvuitton

Пользователь с ником itz_louisvuitton из Палестины поделился в "Тиктоке" роликом, изрядно напугавшим и зрителей, и его самого. Парень показал ночную поездку на машине, во время которой друзьям пришлось столкнуться со странным существом.

Видео © TikTok / itz_louisvuitton

Сначала на видео можно услышать, как один из парней говорит, что видел в этом месте животное. Однако потом понимает, что на самом деле это вовсе не оно. "Кажется, я видел оленя или что-то в этом роде. Подожди минутку, это не олень", — произносит голос за кадром. И в следующее мгновение из травы появляется пугающая бледная человекоподобная фигура, которая бросается к машине.

Тиктокер подписал ролик лишь одним словом "Страшно". И с ним согласились многие зрители. Юзеры обратились к фольклору и предположили, что герои видео могли столкнуться с одним из двух существ: со скинуокером — ведьмаком, способным превращаться в животное, либо с виндиго — духом-людоедом. Однако часть пользователей не стала нагнетать обстановку и разрядила атмосферу порцией шуток.

Скинуокер или виндиго. Они опасны

lizwardo_02

Скинуокеры существуют?

greeneyes_76

Нет, это виндиго

jett.linton123

Мама: "Сходи поиграй с соседскими детьми".

Соседский ребёнок:

ehalv26

Мама посмотрела кадры с видеоняни и пришла в ужас, поняв, с кем в спальне говорят её тройняшки

Мама посмотрела кадры с видеоняни и пришла в ужас, поняв, с кем в спальне говорят её тройняшки

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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