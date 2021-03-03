Друзья закричали от ужаса, когда прямо на них побежало огромное существо, похожее на скелет человека
Юзеры посмотрели загадочные кадры более 6 млн раз и не смогли сдержать эмоции.
Пользователь с ником itz_louisvuitton из Палестины поделился в "Тиктоке" роликом, изрядно напугавшим и зрителей, и его самого. Парень показал ночную поездку на машине, во время которой друзьям пришлось столкнуться со странным существом.
Сначала на видео можно услышать, как один из парней говорит, что видел в этом месте животное. Однако потом понимает, что на самом деле это вовсе не оно. "Кажется, я видел оленя или что-то в этом роде. Подожди минутку, это не олень", — произносит голос за кадром. И в следующее мгновение из травы появляется пугающая бледная человекоподобная фигура, которая бросается к машине.
Тиктокер подписал ролик лишь одним словом "Страшно". И с ним согласились многие зрители. Юзеры обратились к фольклору и предположили, что герои видео могли столкнуться с одним из двух существ: со скинуокером — ведьмаком, способным превращаться в животное, либо с виндиго — духом-людоедом. Однако часть пользователей не стала нагнетать обстановку и разрядила атмосферу порцией шуток.
Скинуокер или виндиго. Они опасны
Скинуокеры существуют?
Нет, это виндиго
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Соседский ребёнок:
WOW-video
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