Друзья закричали от ужаса, когда прямо на них побежало огромное существо, похожее на скелет человека

Сначала на видео можно услышать, как один из парней говорит, что видел в этом месте животное. Однако потом понимает, что на самом деле это вовсе не оно. "Кажется, я видел оленя или что-то в этом роде. Подожди минутку, это не олень", — произносит голос за кадром. И в следующее мгновение из травы появляется пугающая бледная человекоподобная фигура, которая бросается к машине.