На весну не рассчитываем: москвичам рассказали о погоде на ближайшую неделю

В ближайшие дни в Москве вновь похолодает, температура воздуха вернётся к отрицательным значениям, а снежный покров не только перестанет таять, но и увеличится. Об этом сообщает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Март у нас ещё зимний месяц. Мы и предполагали, что начало марта будет с температурой чуть выше климатической нормы. Вторая пятидневка будет с температурой ниже климатической нормы. Среднесуточная температура во второй пятидневке будет отрицательной, то есть на таяние снега рассчитывать не приходится", — рассказала она в беседе с RT.

По словам Поздняковой, уже завтра дневная температура опустится до +2 градусов, а в ночные часы слегка подморозит и выпадет снег. С 4 марта осадки усилятся, а температура в ночные часы будет опускаться до -2 градусов. В последующие дни ветер усилится, а столбики термометров опустятся до отметки -7 градусов днём и -10 — ночью.

"8 марта не исключено, что температура воздуха будет понижаться, мы будем находиться уже в тылу мощного циклона, атмосферное давление будет расти, но возможны заряды снега", — сказала метеоролог.

Ранее Лайф сообщал, что в течение марта в России будет наблюдаться периодическая и достаточно резкая смена погоды.

Авторы