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Категорий: 18

Народы остались без отца: как смерть Сталина заставила плакать весь Союз — фотогалерея

5 марта 2021, 11:18

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

<p>Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / <a href="https://loznitsa.com/movie/state_funeral" target="_blank" rel="noopener noreferrer">loznitsa.com</a></p>

68 лет назад от последствий кровоизлияния в мозг умер секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин.

В ночь на 2 марта у Иосифа Сталина произошло кровоизлияние в мозг (в левое полушарие) на почве гипертонической болезни и атеросклероза, от его последствий наступила смерть 5 марта около 21:50 — так гласит официальное медицинское заключение. Затем появится множество версий и предположений, что главу государства кто-то отравил. Ведь произошло всё после ужина с соратниками по партии — Хрущёвым, Маленковым, Берией и Булганиным на Ближней даче. Смерть вождя для них стала началом борьбы за власть, а для народа — настоящим ударом. Людям сообщили о трагедии по радио 6 марта 1953 года в 6 часов утра.

В день сообщения гроб с телом Сталина для прощания выставили в Колонном зале Дома союзов.

Фото © GettyInages / Serge Plantureux / Corbis

Фото © GettyInages / Serge Plantureux / Corbis

Похороны запланировали на утро понедельника 9 марта. За четыре дня с вождём должны были успеть попрощаться около двух миллионов человек.

Москва. 6 марта 1953 г. Заместитель Председателя Совета Министров СССР Лазарь Моисеевич Каганович и члены Политбюро ЦК КПСС Николай Александрович Булганин и Никита Сергеевич Хрущёв (справа налево) в почётном карауле на церемонии прощания с секретарём ЦК КПСС Иосифом Виссарионовичем Сталиным в Колонном зале Дома Союзов. Фото © ТАСС / Николай Ситников

Москва. 6 марта 1953 г. Заместитель Председателя Совета Министров СССР Лазарь Моисеевич Каганович и члены Политбюро ЦК КПСС Николай Александрович Булганин и Никита Сергеевич Хрущёв (справа налево) в почётном карауле на церемонии прощания с секретарём ЦК КПСС Иосифом Виссарионовичем Сталиным в Колонном зале Дома Союзов. Фото © ТАСС / Николай Ситников

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

Во второй день прощания двери Колонного зала были закрыты для обычных посетителей, пропускали только официальные делегации. Поэтому желающим увидеть тело Сталина пришлось заново стоять в гигантской очереди.

Фото © GettyImages / Bettmann

Фото © GettyImages / Bettmann

Потенция для Сталина. Как академик Богомолец омолаживал отца народов

Потенция для Сталина. Как академик Богомолец омолаживал отца народов

Центр Москвы физически не мог вместить такое количество людей. Очередь была оцеплена, а народ всё продолжал прибывать. В итоге произошла давка и погибли несколько десятков, а по некоторым данным, и сотен человек. Но власти этот факт скрыли.

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

9 марта на Красной площади прошли пышные похороны. Тело Иосифа Сталина сначала упокоили вместе с Владимиром Лениным в мавзолее, который специально расширили. Но в 1961-м вождя народов перезахоронили у Кремлёвской стены.

Фото © GettyImages / Sovfoto

Фото © GettyImages / Sovfoto

Царь-баба и последняя женщина Сталина. Любовницы вождя народов

Царь-баба и последняя женщина Сталина. Любовницы вождя народов

Маршалы Советского Союза, генералы несут ордена и медали Сталина. Фото © Журнал "Огонёк" № 11 (1344) от 15 марта 1953 года / little-histories.org

Маршалы Советского Союза, генералы несут ордена и медали Сталина. Фото © Журнал "Огонёк" № 11 (1344) от 15 марта 1953 года / little-histories.org

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

Фото © GettyImages / Bettmann

Фото © GettyImages / Bettmann

Фото © GettyImages / Bettmann

Фото © GettyImages / Bettmann

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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