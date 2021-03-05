Народы остались без отца: как смерть Сталина заставила плакать весь Союз — фотогалерея

В ночь на 2 марта у Иосифа Сталина произошло кровоизлияние в мозг (в левое полушарие) на почве гипертонической болезни и атеросклероза, от его последствий наступила смерть 5 марта около 21:50 — так гласит официальное медицинское заключение. Затем появится множество версий и предположений, что главу государства кто-то отравил. Ведь произошло всё после ужина с соратниками по партии — Хрущёвым, Маленковым, Берией и Булганиным на Ближней даче. Смерть вождя для них стала началом борьбы за власть, а для народа — настоящим ударом. Людям сообщили о трагедии по радио 6 марта 1953 года в 6 часов утра.

В день сообщения гроб с телом Сталина для прощания выставили в Колонном зале Дома союзов.

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Похороны запланировали на утро понедельника 9 марта. За четыре дня с вождём должны были успеть попрощаться около двух миллионов человек.

Москва. 6 марта 1953 г. Заместитель Председателя Совета Министров СССР Лазарь Моисеевич Каганович и члены Политбюро ЦК КПСС Николай Александрович Булганин и Никита Сергеевич Хрущёв (справа налево) в почётном карауле на церемонии прощания с секретарём ЦК КПСС Иосифом Виссарионовичем Сталиным в Колонном зале Дома Союзов. Фото © ТАСС / Николай Ситников

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

Во второй день прощания двери Колонного зала были закрыты для обычных посетителей, пропускали только официальные делегации. Поэтому желающим увидеть тело Сталина пришлось заново стоять в гигантской очереди.

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Центр Москвы физически не мог вместить такое количество людей. Очередь была оцеплена, а народ всё продолжал прибывать. В итоге произошла давка и погибли несколько десятков, а по некоторым данным, и сотен человек. Но власти этот факт скрыли.

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

9 марта на Красной площади прошли пышные похороны. Тело Иосифа Сталина сначала упокоили вместе с Владимиром Лениным в мавзолее, который специально расширили. Но в 1961-м вождя народов перезахоронили у Кремлёвской стены.

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Маршалы Советского Союза, генералы несут ордена и медали Сталина. Фото © Журнал "Огонёк" № 11 (1344) от 15 марта 1953 года / little-histories.org

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

Фото © Документальный фильм "Государственные похороны" / loznitsa.com

Фото © GettyImages / Bettmann