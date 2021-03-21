Девушка бросила работу в полиции, и теперь люди готовы платить миллионы за её откровенные фото

Шарлотта Роуз из Эссекса, Англия, мечтала стать ветеринаром и даже поступила в университет, но на год отложила обучение. В тот момент девушке предложили поработать кинологом в полиции, и она согласилась. Однако вскоре поняла, что это место ей не подходит. Девушка чувствовала давление со стороны коллег мужчин и понимала, что не добьётся здесь многого.

Фото © Instagram / charlieerose_3

Спустя год Шарлотта оставила своё занятие и стала работать моделью: она рекламировала нижнее бельё и роскошные спортивные автомобили. А в 2016 году ей предложили присоединиться к только появившемуся сайту OnlyFans, где можно зарабатывать на откровенных кадрах. Сначала девушка отнеслась к затее без особого энтузиазма, однако потом стала посвящать созданию контента 14–16 часов в день, что быстро принесло свои плоды. Брюнетка начала зарабатывать до £150 тыс. (≈15,4 млн руб.) в месяц и быстро превратилась в миллионершу.

Фото © Instagram / charlieerose_3

Однако Шарлотта заявила, что делает относительно приличный контент, который не выходит за рамки. Именно поэтому её любят многочисленные поклонники. 27-летняя модель отметила, что ей нравится работать на саму себя и не иметь начальников. При этом девушка почти всё время посвящает своему занятию, даже если берёт "отпуск".

Все считают, что OnlyFans — это просто порно, против которого я ничего не имею, но лично я не занимаюсь контентом такого уровня. <...> У меня есть преданные поклонники, которые говорят мне, что они покинут мою страницу, если я стану более откровенной. Я преуспеваю, отличаясь от всех остальных Шарлотта Роуз

Фото © Instagram / charlieerose_3

Несмотря на огромные суммы на счёте, Шарлотта не спешит вести красивую жизнь и бездумно тратить деньги, пишет Daily Mail. Вместо этого она инвестировала в недвижимость и организовала собственный бизнес. Но перед одной вещью всё же не смогла устоять: с детства она мечтала о фиолетовом "ламборгини" — и купила его себе за £256 тыс. (≈26 млн руб.).

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