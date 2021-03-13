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Модели-близняшки вместе сделали невероятное, надев такое бикини, что никто не смог оторваться от фото

Обычно девушки редко появляются в инстаграмах друг друга, но в этот раз они решили порадовать своих подписчиков особенными снимками.

13 марта 2021, 13:00

Фото © Instagram / popstantot

Популярные 26-летние близняшки Матильда и Полин Танто из Франции в который раз взволновали своих фанатов сверх меры, отправившись на Ибицу. Девушки долгое время из-за пандемии томились взаперти на родине, но, как только границы открыли, они сразу рванули в Испанию. Здесь сёстры работают в фешен-индустрии, но не забывают и про поклонников.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Обычно они порознь ведут свои инстаграмы и редко появляются друг у друга в аккаунтах, несмотря на то что много времени проводят вместе. Но в этот раз девушки решили сделать подписчикам вдвойне приятно и сфотографировались на берегу в купальниках. Разумеется, по привычке близняшки выбрали весьма откровенное бикини, которое с трудом хоть что-либо прикрыло.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

"Две лучше, чем одна", — подписала Полин кадры, на которых сёстры позировали перед камерой, принимая завлекательные позы. Фанаты оценили щедрый жест близняшек и осыпали их в комментариях восторженными словами.

Фото © Instagram / mathildtantot

Фото © Instagram / mathildtantot

Если бы вы только знали, как сильно я вас люблю

ferhat.aydin1996

Самые красивые — как и всегда!

many2820

Две всегда лучше, чем одна, особенно когда девушки выглядят так же горячо, как и вы!


stevey888

Модель разделась на безлюдном пляже, но сотни тысяч пользователей всё равно увидели её обнажённой

Модель разделась на безлюдном пляже, но сотни тысяч пользователей всё равно увидели её обнажённой

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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