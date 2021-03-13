Модели-близняшки вместе сделали невероятное, надев такое бикини, что никто не смог оторваться от фото

Популярные 26-летние близняшки Матильда и Полин Танто из Франции в который раз взволновали своих фанатов сверх меры, отправившись на Ибицу. Девушки долгое время из-за пандемии томились взаперти на родине, но, как только границы открыли, они сразу рванули в Испанию. Здесь сёстры работают в фешен-индустрии, но не забывают и про поклонников.

Фото © Instagram / popstantot

Обычно они порознь ведут свои инстаграмы и редко появляются друг у друга в аккаунтах, несмотря на то что много времени проводят вместе. Но в этот раз девушки решили сделать подписчикам вдвойне приятно и сфотографировались на берегу в купальниках. Разумеется, по привычке близняшки выбрали весьма откровенное бикини, которое с трудом хоть что-либо прикрыло.

Фото © Instagram / popstantot

"Две лучше, чем одна", — подписала Полин кадры, на которых сёстры позировали перед камерой, принимая завлекательные позы. Фанаты оценили щедрый жест близняшек и осыпали их в комментариях восторженными словами.

Фото © Instagram / mathildtantot

Если бы вы только знали, как сильно я вас люблю ferhat.aydin1996

Самые красивые — как и всегда! many2820

Две всегда лучше, чем одна, особенно когда девушки выглядят так же горячо, как и вы!

stevey888

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