Модели-близняшки вместе сделали невероятное, надев такое бикини, что никто не смог оторваться от фото
Обычно девушки редко появляются в инстаграмах друг друга, но в этот раз они решили порадовать своих подписчиков особенными снимками.
Популярные 26-летние близняшки Матильда и Полин Танто из Франции в который раз взволновали своих фанатов сверх меры, отправившись на Ибицу. Девушки долгое время из-за пандемии томились взаперти на родине, но, как только границы открыли, они сразу рванули в Испанию. Здесь сёстры работают в фешен-индустрии, но не забывают и про поклонников.
Обычно они порознь ведут свои инстаграмы и редко появляются друг у друга в аккаунтах, несмотря на то что много времени проводят вместе. Но в этот раз девушки решили сделать подписчикам вдвойне приятно и сфотографировались на берегу в купальниках. Разумеется, по привычке близняшки выбрали весьма откровенное бикини, которое с трудом хоть что-либо прикрыло.
"Две лучше, чем одна", — подписала Полин кадры, на которых сёстры позировали перед камерой, принимая завлекательные позы. Фанаты оценили щедрый жест близняшек и осыпали их в комментариях восторженными словами.
Фото © Instagram / mathildtantot
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