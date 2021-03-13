Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

10 идеальных цветовых совпадений, увидев которые перфекционисты завизжат от восторга

Камуфляж — это вовсе необязательно пятнистый принт в природных цветах. Замаскироваться можно даже в яркой рубашке в полоску. Доказательства — в подборке.

13 марта 2021, 17:00

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Примеров случайных камуфляжей так много, что пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit AccidentalCamouflage. Ниже — 15 лучших постов оттуда.

"Не наступите на кота"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Человек-невидимка в костюме"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Полтора землекопа"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Да, на фотографии сзади стоит мой папа, хотя кажется, что он — часть картины"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Камяуфляж"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Мой муж нашёл новую семью в Диснейленде"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Идеально!"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Я сильно задумалась, прежде чем поняла, что к чему"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Белый хаски наслаждается последним снегом"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Три дня думал, что потерял свой бумажник. Жена нашла его абсолютно случайно"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Какая кружка?"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Потеряла сковороду"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Купила ботинки. Отлично сочетаются с этим барным стулом"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Мои кроссовки идеально вписываются в пол спортзала"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Пока готовил кофе со льдом утром, потерял трубочку"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

15 странных вещей, которые выглядят как аппетитная еда, но на деле лучше никогда не класть их в рот

15 странных вещей, которые выглядят как аппетитная еда, но на деле лучше никогда не класть их в рот

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Ми-ми-микрия! 15 фото, герои которых применили маскировку, сами того не ожидая

14 октября, 10:00

15 фото, доказывающих, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации

6 марта, 16:00

15 фото до невозможности смешных псов, чьи большие щёки творят чудеса даже с самыми хмурыми людьми

сегодня в 16:00

Умер известный актёр и режиссёр Александр Гетман

сегодня в 18:14

Реванш за кубок: "Спартак" вырвал победу у "Динамо" и взобрался на второе место

сегодня в 18:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1