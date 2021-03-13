10 идеальных цветовых совпадений, увидев которые перфекционисты завизжат от восторга

Примеров случайных камуфляжей так много, что пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit AccidentalCamouflage. Ниже — 15 лучших постов оттуда.

"Не наступите на кота"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Человек-невидимка в костюме"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Полтора землекопа"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Да, на фотографии сзади стоит мой папа, хотя кажется, что он — часть картины"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Камяуфляж"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Мой муж нашёл новую семью в Диснейленде"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Идеально!"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Я сильно задумалась, прежде чем поняла, что к чему"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Белый хаски наслаждается последним снегом"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Три дня думал, что потерял свой бумажник. Жена нашла его абсолютно случайно"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Какая кружка?"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Потеряла сковороду"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Купила ботинки. Отлично сочетаются с этим барным стулом"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Мои кроссовки идеально вписываются в пол спортзала"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

"Пока готовил кофе со льдом утром, потерял трубочку"

Фото © Reddit / AccidentalCamouflage

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