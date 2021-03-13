10 идеальных цветовых совпадений, увидев которые перфекционисты завизжат от восторга
Камуфляж — это вовсе необязательно пятнистый принт в природных цветах. Замаскироваться можно даже в яркой рубашке в полоску. Доказательства — в подборке.
Примеров случайных камуфляжей так много, что пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit AccidentalCamouflage. Ниже — 15 лучших постов оттуда.
"Не наступите на кота"
"Человек-невидимка в костюме"
"Полтора землекопа"
"Да, на фотографии сзади стоит мой папа, хотя кажется, что он — часть картины"
"Камяуфляж"
"Мой муж нашёл новую семью в Диснейленде"
"Идеально!"
"Я сильно задумалась, прежде чем поняла, что к чему"
"Белый хаски наслаждается последним снегом"
"Три дня думал, что потерял свой бумажник. Жена нашла его абсолютно случайно"
"Какая кружка?"
"Потеряла сковороду"
"Купила ботинки. Отлично сочетаются с этим барным стулом"
"Мои кроссовки идеально вписываются в пол спортзала"
"Пока готовил кофе со льдом утром, потерял трубочку"
WOW-news
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