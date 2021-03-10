Медсестре пришлось уволиться с работы, когда коллега показала боссу её откровенные фото для продажи

26-летняя Белль Грейс из Йоркшира, Великобритания, долгое время работала в медицинском учреждении. Ей нравились её пациенты и коллеги, с которыми никогда не возникало никаких проблем. Но в мае прошлого года во время пандемии девушка поняла, что ей не хватает средств, поэтому она начала подрабатывать, продавая свои откровенные снимки, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / bellegrace2x

Она всегда тщательно следила, чтобы обе её работы никак не пересекались. Поэтому у Белль чуть не остановилось сердце, когда она поняла, что случайно перепутала инстаграмы и опубликовала объявления для своих фанатов в личном аккаунте. Она срочно всё удалила, а затем, когда ей никто ничего не сказал, окончательно успокоилась. Однако спустя несколько месяцев начальник вызвал Белль к себе на разговор.

Фото © Instagram / bellegrace2x

Он сообщил, что ему принесли неприличные фото Белль и нужно что-то с этим делать. Увольнять девушку он не собирался, потому что давно и хорошо её знал. Тем более то, чем занимается медсестра в свободное время, — её личное дело. Начальник заверил Белль, что поддержит её в любом случае. Но та жутко нервничала, даже взяла небольшой отпуск, потому что ей было неловко смотреть в лицо коллегам. К тому времени модель уже зарабатывала на фото по 720 тыс. рублей в месяц, поэтому и решила уволиться.

Фото © Instagram / bellegrace2x

Перед увольнением я рассказала коллегам, что хочу сосредоточиться на своей второй работе моделью 18+. Все поддержали меня, это было очень мило. Я до сих пор общаюсь с ними и планирую навестить их и наших пациентов, когда снимут ограничения на посещения. Насколько я знаю, они никогда не стыдились меня и не говорили гадостей за спиной. А по поводу той девушки... Не знаю, что она смогла выгадать из этого. Но явно не просто так она это сделала Белль Грейс

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