Ветеринары решили, что истощённый пёс уже мёртв, но случилось чудо — и через месяц он набрал 23 кг

Этого истощённого и брошенного пса по кличке Итан случайно нашли на стоянке в Кентукки. Состояние животного сильно испугало ветеринаров, которые сперва подумали, что он уже мёртв. Собака была настолько худой, что не могла шевелиться, а её температура тела была пониженной. Однако специалисты вытащили беднягу с того света. Если в конце января его вес составлял всего 13 кг (что кажется невозможным при его размере), то уже через месяц Итан поправился.

Фото © Facebook / Kentucky Humane Society

К концу февраля пёс весил 36 кг, то есть Итан сумел набрать 23 кг! Организация Kentucky Humane Society, где бедняга проходил лечение, делилась в "Фейсбуке" даже его самыми маленькими успехами. Один из сотрудников вскоре предложил забирать Итана к себе домой на выходные, чтобы ему было проще влиться в новую семью. Джефф Каллауэй признался, что между ними сразу возникла связь. Пёс отлично ладил с другими животными, а остальные члены семьи в него просто влюбились. В итоге питомец остался жить у Джеффа дома, сообщает WAVE 3 News.

Фото © Facebook / Kentucky Humane Society

Новый хозяин уже выложил видео, как счастливый питомец валяется на кровати, о чём-то разговаривая с людьми

Видео © Facebook / Kentucky Humane Society

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