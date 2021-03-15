72-летний почтальон стал самым татуированным дедушкой, потратив 2 млн и покрыв всё тело узорами

Раньше Вольфганг Кирш из Берлина, Германия, был скромным и даже скучным офисным работником. Всю жизнь он трудился на почте в ГДР и о татуировках мог лишь мечтать. Но вот стоило Берлинской стене рухнуть, как мужчина, которому на тот момент было 46 лет, сразу направился в салон, где и получил свою первую татуировку в виде слезы под глазом, пишет Daily Mail.

В ГДР татуировки порицались и были чем-то просто немыслимым для работника почты. Поэтому мне пришлось ждать, пока не рухнет Берлинская стена. Зато теперь на меня часто смотрят на улице с интересом, просят дать автограф и сфотографироваться Вольфганг Кирш

Фото © Facebook / สอยมาเล่า Talk The World

На этом останавливаться Вольфганг даже не подумал и в следующие двадцать лет сделал ещё 86 огромных татуировок, покрыв 98% тела. В естественном виде мужчина оставил лишь стопы, забив даже белки глаз, покрасив их в чёрный цвет. На всё у него ушло 25 тысяч евро (около 2,2 миллиона рублей). И, по словам дедушки, сейчас он ни капли об этом не жалеет. Теперь у него даже есть официальное подтверждение того, что он самый татуированный мужчина в Германии.

Фото © Facebook / สอยมาเล่า Talk The World

Помимо татуировок Вольфганг прибегнул и к другим модификациям. Например, сделал пирсинг, вставил в уши тоннели, пробил носовую перегородку и вставил металлические импланты в руки. Некоторые из них он заменил на магнитные, которые работают по своему назначению даже через кожу. Именно поэтому Вольфганг взял себе псевдоним Магнито — в честь суперзлодея из вселенной Людей Икс, который управлял магнитными полями.

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