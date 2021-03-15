Мама отправила фото сына в семейный чат, не заметив своё голое отражение на одной маленькой детали
Обычно семейные чаты состоят из странных открыток и милых фотографий. Героиня этого материала внесла разнообразие в переписку, сама того не планируя. Уже совсем скоро она сильно пожалела.
Фото © Facebook
Недавно 27-летняя мама, имя которой не сообщается, совершила одну из самых феерических ошибок в своей жизни. Когда девушка принимала ванну, она решила сделать снимок своего сына, чтобы отправить его в групповой чат WhatsApp с мужем и его родителями. Лишь отправив кадр, девушка осознала, что он не предназначен для чужих глаз, и тут же покраснела от стыда.
Фото © Facebook
Ни о чём не думая, я отправила фотографию нашего сына, который был рядом со мной, когда я пыталась принять ванну. Но я не знала, что в нашей душевой кабине есть маленькая зеркальная штучка. Прошло несколько минут, прежде чем я снова посмотрела на снимок и заметила своё отражение
Как и полагается людям в душе, девушка была полностью голая. Мало того, из-за неудобства душевой кабины мама сидела не в самой выгодной позе. Поэтому, когда она увидела своё отражение в стекле и серебристом клапане на фотографии, она была готова сгореть со стыда.
Фото © Facebook
Как только мама из Восточного Сассекса поняла свой провал, она тут же удалила кадр, но было поздно. Судя по всему, папа её парня успел посмотреть "невинный" снимок внука. Достоверно не известно, заметили ли родители парня всё самое интересное. Правда, гадать осталось недолго, пишет Daily Star.
Что ж, я приеду к ним уже в субботу. Уверена, по их выражениям лиц я сразу пойму, заметили ли они меня
WOW-news
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