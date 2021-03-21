Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Родители купили дочке микропига, но спустя несколько месяцев их ждал большой сюрприз весом в 127 кг

Около трёх лет назад 15-летняя девочка, имя которой не сообщается, наткнулась на милого микропига Франциско в "Инстаграме". Дочь выпросила у родителей купить ей экзотичного питомца, о чём они пожалели уже через пару месяцев.

21 марта 2021, 08:00

Фото © Twitter / ScottishSun

Декоративная свинка оказалась самой настоящей свиньёй, из-за чего её решили отдать под опеку семейной пары татуировщицы Мораг Сангстер и Джона Райана из Карлука, Англия. Супруги держат приют, в котором находится больше сотни животных. Среди них — четыре "несостоявшихся микропига", но разрешено жить внутри дома только Франциско. 127-килограммовый "малыш" в длину уже 1,2 метра, но ведёт себя всё ещё как изнеженный кроха.

Когда его привезли к нам, он уже привык проводить ночь в спальне девушки. Была зима и очень холодно, мы положили его в гостиной на одеяло. Потом пошёл снег, и ему это совсем не понравилось. Из-за коротеньких ножек его живот касался снега, и он тут же вернулся обратно в дом

Мораг Сангстер

Фото © Twitter / ScottishSun

Фото © Twitter / ScottishSun

Привыкший к удобствам городской квартиры, теперь он с неохотой выходит гулять, если на улице снег. А любимое место в квартире — камин, у которого свин часто греет косточки.

Мало того, теперь у хряка даже личная спальня... почти. Четыре собаки супругов в восторге от огромного друга и иногда ложатся к нему под бок. А вот кормить Франциско приходится отдельно в зимнем саду — на кухне для него слишком мало места. Кстати, питается кроха бананами, виноградом, орехами и сеном с соломой. А вот имидж свиньи питомец не оправдал — оказался довольно чистоплотным и даже научился выходить в туалет на улицу.

Фото © Twitter / ScottishSun

Фото © Twitter / ScottishSun

Вот только не всем "микропигам" так повезло. Сангстер надеется, что торговлю ими смогут регламентировать, пишет Daily Star.

Поросёнок может стоить 40 фунтов (четыре тысячи рублей), в то время как "микропигов" продают за все 700 (70 тысяч рублей). Преступники обманывают людей, чтобы получить прибыль <...> Это большая проблема, потому что в законодательстве даже нет такого понятия, как "микропиг". А ведь рынка для переустройства свиней нет. Уверена, многих из них просто отправляют на бойню

Мораг Сангстер

15 настолько больших собак, что на домашних питомцев больше похожи их хозяева

15 настолько больших собак, что на домашних питомцев больше похожи их хозяева

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Чите из-за африканской чумы решили забить всех свиней

5 марта, 01:55

Хозяйка сняла хитрого кота, который хотел украсть роллы прямо у неё на глазах, став настоящим ниндзя

вчера в 16:00

15 актёров, настолько вошедших в образ, что никто не сможет их отличить от "оригинала"

сегодня в 07:00

Ужасу Амитивилля пришёл конец: история о маньяке, который убил всю семью и при жизни стал призраком

сегодня в 09:00

В Якутии руководителя школьного кружка обвинили в растлении учениц

сегодня в 08:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1