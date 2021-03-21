Родители купили дочке микропига, но спустя несколько месяцев их ждал большой сюрприз весом в 127 кг

Декоративная свинка оказалась самой настоящей свиньёй, из-за чего её решили отдать под опеку семейной пары татуировщицы Мораг Сангстер и Джона Райана из Карлука, Англия. Супруги держат приют, в котором находится больше сотни животных. Среди них — четыре "несостоявшихся микропига", но разрешено жить внутри дома только Франциско. 127-килограммовый "малыш" в длину уже 1,2 метра, но ведёт себя всё ещё как изнеженный кроха.

Когда его привезли к нам, он уже привык проводить ночь в спальне девушки. Была зима и очень холодно, мы положили его в гостиной на одеяло. Потом пошёл снег, и ему это совсем не понравилось. Из-за коротеньких ножек его живот касался снега, и он тут же вернулся обратно в дом Мораг Сангстер

Фото © Twitter / ScottishSun

Привыкший к удобствам городской квартиры, теперь он с неохотой выходит гулять, если на улице снег. А любимое место в квартире — камин, у которого свин часто греет косточки.

Мало того, теперь у хряка даже личная спальня... почти. Четыре собаки супругов в восторге от огромного друга и иногда ложатся к нему под бок. А вот кормить Франциско приходится отдельно в зимнем саду — на кухне для него слишком мало места. Кстати, питается кроха бананами, виноградом, орехами и сеном с соломой. А вот имидж свиньи питомец не оправдал — оказался довольно чистоплотным и даже научился выходить в туалет на улицу.

Фото © Twitter / ScottishSun

Вот только не всем "микропигам" так повезло. Сангстер надеется, что торговлю ими смогут регламентировать, пишет Daily Star.

Поросёнок может стоить 40 фунтов (четыре тысячи рублей), в то время как "микропигов" продают за все 700 (70 тысяч рублей). Преступники обманывают людей, чтобы получить прибыль <...> Это большая проблема, потому что в законодательстве даже нет такого понятия, как "микропиг". А ведь рынка для переустройства свиней нет. Уверена, многих из них просто отправляют на бойню Мораг Сангстер

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