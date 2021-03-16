Единственный ребёнок в семье сделал ДНК-тест и выяснил, что на самом деле у него 30 братьев и сестёр

Пользователь TikTok Энди Набиль прожил всю свою жизнь с осознанием того, что у него нет ни братьев, ни сестёр. Но в декабре прошлого года всё изменилось. Парень решил немного узнать про своих предков и обратился в компанию, которая с помощью ДНК клиента создала карту, где жили его прародители, и даже своеобразное генеалогическое дерево.

Когда Энди получил результаты, в графе "родители" он заметил странный момент. Биологический отец никак не соответствовал описанию его папы, которого он знает с рождения.