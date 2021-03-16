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Единственный ребёнок в семье сделал ДНК-тест и выяснил, что на самом деле у него 30 братьев и сестёр

Недавно в TikTok появился новый тренд, в котором пользователи рассказывают, какие семейные секреты они случайно узнали, когда сделали ДНК-тест. Множество удивительных историй, но ни одна из них не сравнится с тем, что раскрыл герой этого материала.

16 марта 2021, 16:03

Кадры из видео © TikTok / kingnabil69,

Пользователь TikTok Энди Набиль прожил всю свою жизнь с осознанием того, что у него нет ни братьев, ни сестёр. Но в декабре прошлого года всё изменилось. Парень решил немного узнать про своих предков и обратился в компанию, которая с помощью ДНК клиента создала карту, где жили его прародители, и даже своеобразное генеалогическое дерево.

Когда Энди получил результаты, в графе "родители" он заметил странный момент. Биологический отец никак не соответствовал описанию его папы, которого он знает с рождения.

Кадры из видео © TikTok / kingnabil69,

Биологическим отцом оказался донор спермы, которой воспользовались родители Набиля, когда они не могли зачать ребёнка. Но это далеко не самое странное. Изучая вопрос, Энди наткнулся на статьи о том, как его биологический папа съездил на каникулы в Мексику... с 15 детьми, которые появились на свет благодаря его генетическому материалу. В шоке парень пытался понять, сколько у него ещё родственников.

Кадры из видео © TikTok / kingnabil69,

Кадры из видео © TikTok / kingnabil69,

В итоге оказалось, что братьев и сестёр у Набиля ещё больше — всего 30 человек. Причём он практически самый старший, второй ребёнок, который родился от донора, пишет Mirror. Энди рассказал свою историю неделю назад, и ролик моментально стал вирусным. За это время его посмотрели полтора миллиона раз. Оказалось, незнакомцы из Интернета знали о "семье" намного больше, чем сам парень.

Твоя сестра была на "Американском идоле"! Я помню эту историю

jeleighh

Одна из твоих сестёр — моя подруга. И, если честно, даже я удивляюсь, когда у неё появляется новая сестра или брат

___berlynn___

Гинеколог оказался отцом 17 детей, чьих матерей он обманул во время процедуры ЭКО

Гинеколог оказался отцом 17 детей, чьих матерей он обманул во время процедуры ЭКО

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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