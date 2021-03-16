Единственный ребёнок в семье сделал ДНК-тест и выяснил, что на самом деле у него 30 братьев и сестёр
Недавно в TikTok появился новый тренд, в котором пользователи рассказывают, какие семейные секреты они случайно узнали, когда сделали ДНК-тест. Множество удивительных историй, но ни одна из них не сравнится с тем, что раскрыл герой этого материала.
Пользователь TikTok Энди Набиль прожил всю свою жизнь с осознанием того, что у него нет ни братьев, ни сестёр. Но в декабре прошлого года всё изменилось. Парень решил немного узнать про своих предков и обратился в компанию, которая с помощью ДНК клиента создала карту, где жили его прародители, и даже своеобразное генеалогическое дерево.
Когда Энди получил результаты, в графе "родители" он заметил странный момент. Биологический отец никак не соответствовал описанию его папы, которого он знает с рождения.
Биологическим отцом оказался донор спермы, которой воспользовались родители Набиля, когда они не могли зачать ребёнка. Но это далеко не самое странное. Изучая вопрос, Энди наткнулся на статьи о том, как его биологический папа съездил на каникулы в Мексику... с 15 детьми, которые появились на свет благодаря его генетическому материалу. В шоке парень пытался понять, сколько у него ещё родственников.
В итоге оказалось, что братьев и сестёр у Набиля ещё больше — всего 30 человек. Причём он практически самый старший, второй ребёнок, который родился от донора, пишет Mirror. Энди рассказал свою историю неделю назад, и ролик моментально стал вирусным. За это время его посмотрели полтора миллиона раз. Оказалось, незнакомцы из Интернета знали о "семье" намного больше, чем сам парень.
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