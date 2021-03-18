Мать испугалась за детей и вызвала полицию, увидев, в чём её соседка появилась на улице

Девушка пожаловалась в " Тиктоке ", что её соседка вызвала полицейских, увидев, в каком наряде та разгуливает. Рови показала в " Инстаграме ", что была одета в короткий топ, джинсовые шорты и высокие сапоги.

Когда приехали правоохранители, Рови была в шоке. Ведь это даже не самая откровенная одежда, которая она осмеливается носить. "Я удивлена, что из всех нарядов, которые у меня есть, именно этот вывел её из себя", — отметила девушка. Однако соседка настаивала на том, что он непристойный, потому что его могут увидеть её дети.