Мать испугалась за детей и вызвала полицию, увидев, в чём её соседка появилась на улице
Танцовщица Рови Уэйд из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США, любит примерять на себя необычные образы. Однако не всем они приходятся по вкусу.
Девушка пожаловалась в "Тиктоке", что её соседка вызвала полицейских, увидев, в каком наряде та разгуливает. Рови показала в "Инстаграме", что была одета в короткий топ, джинсовые шорты и высокие сапоги.
Когда приехали правоохранители, Рови была в шоке. Ведь это даже не самая откровенная одежда, которая она осмеливается носить. "Я удивлена, что из всех нарядов, которые у меня есть, именно этот вывел её из себя", — отметила девушка. Однако соседка настаивала на том, что он непристойный, потому что его могут увидеть её дети.
Ей просто не нравится мой стиль. Я сказала ей: "Моё тело оскорбляет тебя", вот в чём проблема. Мне позволено существовать и быть крутой, и я продолжу такой быть
Танцовщицу активно поддержали в комментариях. Юзеры писали, что Рови просто оказалась слишком красивой, чем вызвала зависть у соседки.
Её бесило, что она не так хороша, как ты
"Как ты смеешь танцевать и выглядеть уверенной в себе, находясь в моём районе?" Кажется, ей стоит найти себе хобби, чтобы не тратить время хороших людей
Это воистину преступление — выглядеть так хорошо
Эксперименты с внешним видом Рови демонстрирует в "Инстаграме" и "Тиктоке", где в общей сложности у неё более 128 тыс. подписчиков. И там действительно можно найти образы намного смелее. Девушка не собирается обращать внимание на критиков и прекращать самовыражаться.
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