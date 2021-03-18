Красота этой байкерши сводила с ума, пока СМИ не узнали, что за фильтрами прячется 50-летний мужчина

Блогершу из Японии с ником azusagakuyuki многие парни могли бы без натяжки назвать своей мечтой. Длинноволосая девушка с фарфоровой кожей сочетала в себе красоту и любовь к мотоциклам, горным лыжам и походам с палатками.

Фото © Twitter / azusagakuyuki

В своём аккаунте в "Твиттере" красавица постила фото с байкерских слётов, из мастерских и прочих "мальчишеских" локаций. И на всех снимках она просто блистала рядом со своей "Ямахой", что покорило более 18 тысяч пользователей.

Видео © Twitter / senpai_hato__

Не обходилось на странице и без более откровенных фото, которые привлекали всё новых и новых подписчиков. Но наивные юзеры сначала не подозревали, какая тайна скрывается за очаровательным лицом.

Скриншот © Twitter / senpai_hato__. Фото © Twitter / azusagakuyuki

Самые внимательные поклонники стали замечать на снимках девушки странные вещи. То в кадре внезапно у неё появится грубая волосатая рука, то в отражении мелькнёт мужское лицо.

Скриншот © Twitter / senpai_hato__. Фото © Twitter / azusagakuyuki

Тогда загадочной байкершей заинтересовалось одно из японских телешоу и вскрылась правда. На самом деле красавица оказалась 50-летним мужчиной, который менял своё лицо с помощью приложения FaceApp. На такой шаг мотоциклист решился, потому что хотел, чтобы его аккаунт стал популярным, пишет 8World News. Однако он понимал, что мало кому захочется подписываться на "дядюшку", а вот на молодую девушку — да.

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