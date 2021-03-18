Гимнаст испытал на себе удар сильнейшего человека Земли, и это видео больше похоже на запуск ракеты

Олимпийский гимнаст Нил Уилсон показал на себе, что будет с человеком при столкновении с такой силой. Начался своеобразный эксперимент с того, что парень сам напал на Холла. Собрав всю силу в кулак, защищённый боксёрской перчаткой, Нил изо всех сил ударил соперника. Эдди даже не шелохнулся. Судя по его реакции, он вообще не почувствовал атаки гимнаста.

Кадры из видео © YouTube / Eddie 'The Beast' Hall

Дальше наступает очередь самого силача. Сначала он слегка влепил Уилсону одной левой. Только этого было достаточно, чтобы гимнаст отскочил на пару метров. Но затем Холл со всей силой ударил напарника уже своей рабочей рукой. Это надо видеть

Кадры из видео © YouTube / Eddie 'The Beast' Hall

По выражению лица гимнаста видно — ещё немного, и он готов отключиться: "Мой мозг врезался в затылок", — признался парень. Удар силача, который долгое время занимался боксом, оказался таким мощным, что поначалу казалось, что Нил может в буквальном смысле взлететь. Благо, массивная защита, которая покрывала весь корпус "подопытного", не дала ему пострадать. По крайней мере, сильно, пишет Ladbible.

Кадры из видео © YouTube / Eddie 'The Beast' Hall

Весь эксперимент команда силача задокументировала на видео. Так что можно посмотреть целиком на YouTube-канале британца Eddie 'The Beast' Hall

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