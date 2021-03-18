Гимнаст испытал на себе удар сильнейшего человека Земли, и это видео больше похоже на запуск ракеты
Британец Эдди Холл — рекордсмен в экипировочной становой тяге и обладатель титула "самый сильный человек в мире". Едва ли кто-то бы хотел подставиться под удар силача. Но нашёлся смельчак, который сделал это добровольно.
Олимпийский гимнаст Нил Уилсон показал на себе, что будет с человеком при столкновении с такой силой. Начался своеобразный эксперимент с того, что парень сам напал на Холла. Собрав всю силу в кулак, защищённый боксёрской перчаткой, Нил изо всех сил ударил соперника. Эдди даже не шелохнулся. Судя по его реакции, он вообще не почувствовал атаки гимнаста.
Дальше наступает очередь самого силача. Сначала он слегка влепил Уилсону одной левой. Только этого было достаточно, чтобы гимнаст отскочил на пару метров. Но затем Холл со всей силой ударил напарника уже своей рабочей рукой. Это надо видеть
По выражению лица гимнаста видно — ещё немного, и он готов отключиться: "Мой мозг врезался в затылок", — признался парень. Удар силача, который долгое время занимался боксом, оказался таким мощным, что поначалу казалось, что Нил может в буквальном смысле взлететь. Благо, массивная защита, которая покрывала весь корпус "подопытного", не дала ему пострадать. По крайней мере, сильно, пишет Ladbible.
Весь эксперимент команда силача задокументировала на видео. Так что можно посмотреть целиком на YouTube-канале британца Eddie 'The Beast' Hall
WOW-news
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