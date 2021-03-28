Когда проснулся, а рядом совершенно незнакомый человек: 7 историй, героям которых неловко до сих пор

Я как-то раз проснулся в кровати с отцом своего друга. Но это не то, о чём вы подумали.

Когда мне было лет десять, я как-то раз пошёл в гости к другу с ночёвкой. Я в то время, кстати, страдал лунатизмом. На первом этаже родители друга разожгли камин, поэтому мама решила остаться спать на диване, чтобы проследить за затухающим огнём. А отец ушёл спать в их комнату. Я в родительской спальне никогда не был, поэтому очень удивился, когда проснулся в обнимку с отцом своего друга. Ночью он решил, что это пришёл его сын, и обнял меня. Я был ему очень благодарен, что утром он спустил эту ситуацию на тормозах и не сделал её более неловкой