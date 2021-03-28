Когда проснулся, а рядом совершенно незнакомый человек: 7 историй, героям которых неловко до сих пор
Пользователь Reddit спросил у единомышленников, не приходилось ли им когда-либо натыкаться на что-то интересное в своей спальне. После пьяных вечеринок или тихих посиделок — неважно. И в комментариях его не разочаровали, предложив такой выбор необычных случаев, что глаза разбегаются.
Фото © Pixabay
Уф, мой друг затусил с одной незнакомой девушкой. Они поехали к ней домой, и посреди ночи голый друг встал в туалет. Сделал дела, вернулся в спальню и забрался к девушке под одеяло. А потом начал верещать, потому что в сонном состоянии перепутал комнаты и попал к её матери...
Гиф © Giphy
Это было в колледже. Я встретил в баре девушку. В итоге после обильных возлияний мы решили пойти домой. Помню, как утром мы проснулись в общаге в одном кресле. Вот только это была не наша общага. И мы даже не знали никого отсюда...
Я как-то раз проснулся в кровати с отцом своего друга. Но это не то, о чём вы подумали.
Когда мне было лет десять, я как-то раз пошёл в гости к другу с ночёвкой. Я в то время, кстати, страдал лунатизмом. На первом этаже родители друга разожгли камин, поэтому мама решила остаться спать на диване, чтобы проследить за затухающим огнём. А отец ушёл спать в их комнату. Я в родительской спальне никогда не был, поэтому очень удивился, когда проснулся в обнимку с отцом своего друга. Ночью он решил, что это пришёл его сын, и обнял меня. Я был ему очень благодарен, что утром он спустил эту ситуацию на тормозах и не сделал её более неловкой
Гиф © Giphy
После родов я не могла спать — ну вот совсем. После 13 месяцев врач прописал мне таблетки, чтобы я могла хоть иногда высыпаться. Ну я их приняла, а муж решил принести нашего малыша в кровать, о чём я не знала. Встаю посреди ночи и вижу эту картину.
— Дорогой, проснись, у нас в кровати младенец.
— Я знаю. Не шуми, ты его разбудишь.
— А его родители знают, что он у нас в кровати?
— Всё в порядке, его отец в курсе. А теперь спи
Гиф © Giphy
Я живу на огромной ферме в Австралии, и иногда мне приходится уходить в длительные походы по территории, где я днями и ночами отгоняю диких собак от нашего стада. И вот как-то раз я лёг под деревом в спальном мешке, а проснулся посреди ночи оттого, что что-то мешает ноге. Я подумал, что это перекрутилась штанина, открыл мешок и увидел, что вокруг моей ноги обвился краснобрюхий чёрный аспид. Я был так вымотан, что даже не смог поистерить, просто потыкал его пальцем, сказал: "Эй, друг, тебе пора". Тот размотался и уполз, а я лёг досыпать
Гиф © Giphy
Мне было где-то 25, когда я напилась в ресторане просто в хлам, и меня отвёл к себе в номер незнакомый мужчина лет 60. Это выглядит как начало ужасной истории, но нет. Утром он сказал мне: "Если бы у меня когда-нибудь была бы дочь, надеюсь, она была бы как ты", отдал мне мой кошелёк и вызвал такси...
Это случилось не после пьянки, но всё равно расскажу. Я как-то пришёл из начальной школы домой и обнаружил какого-то мужика в своей постели. Очень наивный я решил, что это друг семьи, и пошёл сделать нам пару сэндвичей. Когда я поднялся в комнату, мужика уже не было. Сейчас я с ужасом смотрю на всю эту ситуацию с грабителем
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