"Я ухожу в закат": В Сеть слили видео, как актёр Ян Цапник обматерил съёмочную группу за опоздание
Работа способна вымотать актёра и морально, и физически, но даже это не оправдывает подобного поведения.
Пару недель назад состоялась премьера комедийного сериала "По колено", которая прошла довольно успешно. Вокруг проекта не было никаких скандалов и склок, а репутация не была ничем подпорчена. Пока в Сети не появилось видео со съёмок сериала, на котором 52-летний Ян Цапник в резкой форме выговаривает опоздавшему члену группы.
Видео © YouTube / Snowqueen W F X
Официально предупреждаю, что можете дрочить, можете снимать, но ровно в шесть часов я посылаю вас *** и *** в закат!
Провинившийся коллега — по-видимому, оператор — возразил, что они больше времени потеряли из-за отповеди актёра. Но тот его уже не слушал, направляясь прочь из кадра. В комментариях под роликом, правда, некоторые пользователи Сети предположили, что это вирусная реклама сериала, который только недавно вышел.
"По колено" рассказывает о простом парне Саше, который очень маленького роста, но с большими планами на будущее. Он приезжает покорять столицу и киноиндустрию, а также сердце красавицы, с которой он недавно познакомился. Получается это у Саши с переменным успехом, но он не намерен опускать руки.
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