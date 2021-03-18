Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Я ухожу в закат": В Сеть слили видео, как актёр Ян Цапник обматерил съёмочную группу за опоздание

Работа способна вымотать актёра и морально, и физически, но даже это не оправдывает подобного поведения.

18 марта 2021, 09:01

Гиф © YouTube / Snowqueen W F X

Пару недель назад состоялась премьера комедийного сериала "По колено", которая прошла довольно успешно. Вокруг проекта не было никаких скандалов и склок, а репутация не была ничем подпорчена. Пока в Сети не появилось видео со съёмок сериала, на котором 52-летний Ян Цапник в резкой форме выговаривает опоздавшему члену группы.

Видео © YouTube / Snowqueen W F X

Официально предупреждаю, что можете дрочить, можете снимать, но ровно в шесть часов я посылаю вас *** и *** в закат!

Ян Цапник

Провинившийся коллега — по-видимому, оператор — возразил, что они больше времени потеряли из-за отповеди актёра. Но тот его уже не слушал, направляясь прочь из кадра. В комментариях под роликом, правда, некоторые пользователи Сети предположили, что это вирусная реклама сериала, который только недавно вышел.

Гиф © YouTube / Snowqueen W F X

"По колено" рассказывает о простом парне Саше, который очень маленького роста, но с большими планами на будущее. Он приезжает покорять столицу и киноиндустрию, а также сердце красавицы, с которой он недавно познакомился. Получается это у Саши с переменным успехом, но он не намерен опускать руки.

Ксенофобы в пролёте: Манижа выпустила смешное расследование о том, кто она на самом деле

Ксенофобы в пролёте: Манижа выпустила смешное расследование о том, кто она на самом деле

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Писатель Фредерик Бегбедер сыграет в русской комедии с Гуськовым и Цапником

18 апреля, 16:13

Страсти, деньги, культовая тайга: на ком и на чём экономили создатели нового сериала "Угрюм-река"

13 марта, 21:40

Толстушка показала фото до и после того, как её желание похудеть с 110 кг обернулось анорексией

сегодня в 08:19

В Новочебоксарске школьник выпал с 25-го этажа, приземлился на машину и выжил

сегодня в 09:31

Главы МИД стран G7 заявили, что не признают Крым частью России

сегодня в 09:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1