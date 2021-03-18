"Я ухожу в закат": В Сеть слили видео, как актёр Ян Цапник обматерил съёмочную группу за опоздание

Пару недель назад состоялась премьера комедийного сериала "По колено", которая прошла довольно успешно. Вокруг проекта не было никаких скандалов и склок, а репутация не была ничем подпорчена. Пока в Сети не появилось видео со съёмок сериала, на котором 52-летний Ян Цапник в резкой форме выговаривает опоздавшему члену группы.

Видео © YouTube / Snowqueen W F X

Официально предупреждаю, что можете дрочить, можете снимать, но ровно в шесть часов я посылаю вас *** и *** в закат! Ян Цапник

Провинившийся коллега — по-видимому, оператор — возразил, что они больше времени потеряли из-за отповеди актёра. Но тот его уже не слушал, направляясь прочь из кадра. В комментариях под роликом, правда, некоторые пользователи Сети предположили, что это вирусная реклама сериала, который только недавно вышел.

Гиф © YouTube / Snowqueen W F X

"По колено" рассказывает о простом парне Саше, который очень маленького роста, но с большими планами на будущее. Он приезжает покорять столицу и киноиндустрию, а также сердце красавицы, с которой он недавно познакомился. Получается это у Саши с переменным успехом, но он не намерен опускать руки.

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