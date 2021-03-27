Покупатели ZARA обезумели, выбирая одежду онлайн по этим фото: 10 слишком креативных образов
Онлайн-шопинг — и так дело непростое. Угадать с размером сложно. И непонятно, какого качества придёт вещь. Да и сами магазины часто только усложняют процесс поиска подходящей одежды. ZARA — идеальный пример. О каталожных съёмках бренда ходят легенды. В подборке ниже — 15 примеров, почему это так.
"Так это купальный костюм или что?"
"Когда ваш брат приводит свою новую девушку-веганку на рождественский семейный ужин"
"Ох уж эти нереалистичные стандарты красоты"
"Когда пролили чашку кофе на новый бежевый ковёр, и тут мама входит в комнату"
"Интересный фасон. А спереди посмотреть можно?"
"Когда стоишь в очереди в клуб, но твоя нога намекает, что лучше пойти в ближайший "Макдоналдс"
"Это ты, когда пытаешься спрятаться от дурацкой будничной рутины"
"Не совсем понятно, что хотел сказать автор, но очень интересно"
"По-моему, такие же штаны есть у моего годовалого сына"
"Когда зашла в магазин и зачем-то спросила у парня, что ему взять"
"Если босоножки оказались неудобными, не спешите их выкидывать. Они отлично подойдут в роли держателей для напитков"
"Когда вчера был день рук, а теперь ты не можешь ими пошевелить"
"Когда на свадьбе опрокинула 12 бокалов шампанского и узнала, что тут ещё и пруд есть"
"А это точно 38-й размер? Кажется, большемерят"
"Непонятно, в комплекте только половина пиджака?"
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