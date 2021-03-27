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Покупатели ZARA обезумели, выбирая одежду онлайн по этим фото: 10 слишком креативных образов

Онлайн-шопинг — и так дело непростое. Угадать с размером сложно. И непонятно, какого качества придёт вещь. Да и сами магазины часто только усложняют процесс поиска подходящей одежды. ZARA — идеальный пример. О каталожных съёмках бренда ходят легенды. В подборке ниже — 15 примеров, почему это так.

27 марта 2021, 16:00

Фото © Instagram / awkwardzara

"Так это купальный костюм или что?"

Фото © Instagram / awkwardzara

Фото © Instagram / awkwardzara

"Когда ваш брат приводит свою новую девушку-веганку на рождественский семейный ужин"

Фото © Instagram / awkwardzara

Фото © Instagram / awkwardzara

"Ох уж эти нереалистичные стандарты красоты"

Фото © Instagram / awkwardzara

Фото © Instagram / awkwardzara

"Когда пролили чашку кофе на новый бежевый ковёр, и тут мама входит в комнату"

Фото © Instagram / awkwardzara

Фото © Instagram / awkwardzara

"Интересный фасон. А спереди посмотреть можно?"

Фото © Instagram / awkwardzara

Фото © Instagram / awkwardzara

"Когда стоишь в очереди в клуб, но твоя нога намекает, что лучше пойти в ближайший "Макдоналдс"

Фото © Instagram / awkwardzara

Фото © Instagram / awkwardzara

"Это ты, когда пытаешься спрятаться от дурацкой будничной рутины"

Фото © Instagram / awkwardzara

Фото © Instagram / awkwardzara

"Не совсем понятно, что хотел сказать автор, но очень интересно"

Фото © Instagram / awkwardzara

Фото © Instagram / awkwardzara

"По-моему, такие же штаны есть у моего годовалого сына"

Фото © Instagram / awkwardzara

Фото © Instagram / awkwardzara

"Когда зашла в магазин и зачем-то спросила у парня, что ему взять"

Фото © Instagram / awkwardzara

Фото © Instagram / awkwardzara

"Если босоножки оказались неудобными, не спешите их выкидывать. Они отлично подойдут в роли держателей для напитков"

Фото © Instagram / awkwardzara

Фото © Instagram / awkwardzara

"Когда вчера был день рук, а теперь ты не можешь ими пошевелить"

Фото © Instagram / awkwardzara

Фото © Instagram / awkwardzara

"Когда на свадьбе опрокинула 12 бокалов шампанского и узнала, что тут ещё и пруд есть"

Фото © Instagram / awkwardzara

Фото © Instagram / awkwardzara

"А это точно 38-й размер? Кажется, большемерят"

Фото © Instagram / awkwardzara

Фото © Instagram / awkwardzara

"Непонятно, в комплекте только половина пиджака?"

Фото © Instagram / awkwardzara

Фото © Instagram / awkwardzara

Одежда альпиниста превратилась в ледышку, и это всего за 7 часов восхождения на Килиманджаро — фото

Одежда альпиниста превратилась в ледышку, и это всего за 7 часов восхождения на Килиманджаро — фото

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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