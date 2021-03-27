Жена решила проучить мужа, который не хотел помогать по хозяйству, и вот во что превратился их дом
В жизни каждой женщины наступает момент, когда чаша терпения переполняется. Пользовательница с ником MissPotkin подумала, что обязанности посудомойки должны лежать не только на ней, и действенно проучила своего супруга.
MissPotkin, на которой и так лежало большинство обязанностей по дому, провела эксперимент и рассказала о нём в "Твиттере". Жена и мама просто перестала мыть посуду и стирать и пронаблюдала за реакцией домашних.
Два дня назад я решила перестать мыть посуду. Я постоянно готовлю обеды и устала от того, что ещё и уборка всегда на мне. С тех пор появилась эта куча. В какой-то момент у них закончатся чашки, ложки и тарелки. Кто сдастся первым? Только не я
Постепенно на кухне появились завалы из тарелок и кастрюль, а в углах образовались кучи грязной одежды. Но никто не думал с ними разбираться. Супруг настолько боялся домашней работы, что предпочёл раздобыть детскую ложечку и запасную чашку, лишь бы не замарать рук. Мужчина оживился лишь тогда, когда в туалете закончилась бумага.
Муж заваривает чай в запасной чашке, раздобыв детскую ложку
Дай мне знать, когда захочешь поговорить о том, что я также перестала стирать. Выглядит постапокалиптично. Эти кучи повсюду
Прошло три дня, дом зарос грязью. В раковине гнили остатки еды, а чистое бельё подходило к концу. Тогда муж пользовательницы стал что-то понимать. Он попытался запустить посудомоечную машину, заявив, что раньше у него просто не было на это времени, а затем наконец сделал уборку. Эксперимент MissPotkin удался, а её твит стал вирусным, набрав почти 140 тыс. лайков.
У тебя будут хорошие дни, плохие дни и много других, но люди не любят, когда их труд принимают как должное, особенно те, кого они любят больше всего
WOW-news
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