Хозяйка отвела собаку к грумеру и вскоре не смогла поверить глазам, увидев, кого ей вернули
Питомец так преобразился: владелица решила, что произошла какая-то ошибка.
Миранда Лоулер из США поделилась в "Тиктоке" роликом, который в считаные часы набрал 1,6 миллиона просмотров. Девушка рассказала, что отвела свою собаку к грумеру, но после стрижки животное преобразилось так, что владелица не смогла его узнать.
Видео © TikTok / mirandalawler
У пушистика изменилась форма тела, появились висячие ушки, которые раньше были скрыты за слоем кудрявой шерсти. Глаза стали больше, а нос длиннее. И девушка решила, что собачий парикмахер вместо её любимого питомца вернул ей чужого пса. Однако потом, видимо, всё же поняла, что это то же животное.
Думаю, грумер отдал мне не ту собаку
Судя по инстаграму девушки, хвостатого зовут Могли и он очень "хороший мальчик", особенно когда спит. Питомец любит гулять со своими хозяевами и даже отправляться с ними в путешествия.
WOW-animals
10 фото очаровательных шарпеев, которых легко можно спутать с махровыми полотенцами
сегодня в 11:00
Похищенная питомица вернулась домой через несколько недель, расцеловав хозяйку от всей собачьей души
вчера в 08:00
Хозяин подсунул псу газировку вместо воды, и необычная реакция питомца набрала миллионы просмотров
26 марта, 09:00
Выбор редакции
Похищенная питомица вернулась домой через несколько недель, расцеловав хозяйку от всей собачьей души
10 фото очаровательных шарпеев, которых легко можно спутать с махровыми полотенцами
Знаменитости, которые влюбились друг в друга на съёмочной площадке, но мало кто об этом помнит
"Время всё расставит по местам": Министр культуры Белоруссии оценил недопуск страны на Евровидение
Проделки инопланетян: в Китае фура с контейнером Evergreen повторила ЧП с судном-гигантом в Суэцком канале
Комментариев: 0