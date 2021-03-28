Хозяйка отвела собаку к грумеру и вскоре не смогла поверить глазам, увидев, кого ей вернули

Миранда Лоулер из США поделилась в "Тиктоке" роликом, который в считаные часы набрал 1,6 миллиона просмотров. Девушка рассказала, что отвела свою собаку к грумеру, но после стрижки животное преобразилось так, что владелица не смогла его узнать.

Видео © TikTok / mirandalawler

У пушистика изменилась форма тела, появились висячие ушки, которые раньше были скрыты за слоем кудрявой шерсти. Глаза стали больше, а нос длиннее. И девушка решила, что собачий парикмахер вместо её любимого питомца вернул ей чужого пса. Однако потом, видимо, всё же поняла, что это то же животное.

Думаю, грумер отдал мне не ту собаку Mirandalawler

Скриншот © TikTok / mirandalawler

Судя по инстаграму девушки, хвостатого зовут Могли и он очень "хороший мальчик", особенно когда спит. Питомец любит гулять со своими хозяевами и даже отправляться с ними в путешествия.

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