10 фото очаровательных шарпеев, которых легко можно спутать с махровыми полотенцами
Впервые посмотрев на этих малышей, едва ли кто-то сразу разберётся, на что именно он смотрит. Щенки больше напоминают сваленные в кучу пледы. Но чуть отвлечься, как складчатые красавцы уже захватили ваше сердечко.
22-летняя Тереза Молл Аргуимбау, хозяйка мохнатой семейки из Менорки, Испания, уверяет, что малыши — идеальные компаньоны для того, чтобы лежать и обниматься часами напролёт
Дона, Харви и Луи появились на свет всего несколько месяцев назад. Из-за складочек по всему телу хозяева с трудом могли найти у них глаза, но, пожив немного с питомцами, Тереза поняла — особенность шарпеев ей по душе. Заботясь о малышах, девушка регулярно увлажняет им кожу
Больше всего в шарпеях мне нравятся гигантский двойной подбородок и складки. <...> Я стараюсь наносить увлажняющий крем между ними каждые два дня, чтобы избежать раздражения
Многим может показаться, что подобные меры излишни, но Тереза с этим не согласится. По её словам, даже владельцы шарпеев не знают, что без должного ухода в складках появляются дерматит, опрелости и инфекции
Тереза ответственно воспитывала всех трёх малышей с их рождения, но так много новых взрослых собак её дом бы не выдержал. Поэтому Дона и Луи уже нашли новых хозяев и переехали к ним, пишет Daily Mail
Почти сразу после рождения малышей испанка завела им профиль в "Инстаграме". Через полгода на аккаунт подписано уже больше трёх тысяч человек, которые с нетерпением ждут каждый новый пост от Харви
Честно говоря, я не ожидала такой большой реакции от людей в Сети. Я нашла целое цифровое сообщество и даже семью, с которой разговариваю и взаимодействую почти каждый день. Благодаря некоторым из них я могу обмениваться советами, узнавать новое
У Харви куча фанатов не только в Сети, но и в реальной жизни. Каждый раз, когда он выходит на улицу, к Терезе постоянно подходят прохожие, умоляя поздороваться с псом — все узнают его по морщинистой морде
Харви тоже привлекает много внимания в реальном мире. Мы живём на маленьком острове, где все люди знают друг друга. Из-за этого Харви здесь очень известен
WOW-animals
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