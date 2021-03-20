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"Когда зерно было посеяно": Мадонна показала трогательное первое видео в своей жизни

Артистка отметила, что это были её начальные шаги на творческом пути.

20 марта 2021, 19:47

Мадонна показала трогательное первое видео в своей жизни. Видео © Instagram / madonna

Популярная американская певица Мадонна опубликовала в соцсетях пост со своей первой в жизни видеозаписью. Тогда провинциальная девушка ещё не знала, что сумеет покорить мировой шоу-бизнес и даже стать поп-королевой. В ролике под трогательную музыку будущая звезда кружится в танце одна и в паре с другими артистами.

"Это моё самое первое видео. Тогда, когда зерно было посеяно. Я надеялась, что смогу стать артисткой и покинуть провинцию. Всегда продолжала верить, но, конечно, тогда ещё не подозревала, чем это для меня всё обернётся", — написала Мадонна в "Инстаграме".

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А вот дочь певицы не так давно отличилась менее изящно. Папарацци застали девушку на пляже в таком виде, что любая мать сгорит со стыда. Модель наслаждалась морем, солнцем и обществом возлюбленного, перед которым предстала в довольно откровенном виде.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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