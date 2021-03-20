"Когда зерно было посеяно": Мадонна показала трогательное первое видео в своей жизни
Артистка отметила, что это были её начальные шаги на творческом пути.
Мадонна показала трогательное первое видео в своей жизни. Видео © Instagram / madonna
Популярная американская певица Мадонна опубликовала в соцсетях пост со своей первой в жизни видеозаписью. Тогда провинциальная девушка ещё не знала, что сумеет покорить мировой шоу-бизнес и даже стать поп-королевой. В ролике под трогательную музыку будущая звезда кружится в танце одна и в паре с другими артистами.
"Это моё самое первое видео. Тогда, когда зерно было посеяно. Я надеялась, что смогу стать артисткой и покинуть провинцию. Всегда продолжала верить, но, конечно, тогда ещё не подозревала, чем это для меня всё обернётся", — написала Мадонна в "Инстаграме".
А вот дочь певицы не так давно отличилась менее изящно. Папарацци застали девушку на пляже в таком виде, что любая мать сгорит со стыда. Модель наслаждалась морем, солнцем и обществом возлюбленного, перед которым предстала в довольно откровенном виде.
Выбор редакции
Папарацци застали дочь Мадонны на пляже в таком виде, что любая мать сгорит со стыда
Здоровье, реформы, кредиты, туризм: что принесёт россиянам новый астрологический год
"Простите, что не оправдал ваших ожиданий": Тимати объявил о закрытии шоу "Холостяк"
Хозяйка сняла хитрого кота, который хотел украсть роллы прямо у неё на глазах, став настоящим ниндзя
Актёра из сериала "Таксистка" госпитализировали из театра в Москве
Комментариев: 0