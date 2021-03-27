Похищенная питомица вернулась домой через несколько недель, расцеловав хозяйку от всей собачьей души

Когда выгульщица пошла отводить домой другого пса, её фургон, где была Нала и ещё две собаки, угнали. Мелина, узнав ужасную новость, бросилась на поиски любимицы, в том числе обратилась к пользователям соцсетей.

Шло время, хозяйка не находила себе места, боясь, что с Налой могут сделать что-то плохое. Но спустя несколько недель собаку наконец удалось найти, пишет Daily Mail. И когда Мелина снова встретилась с хвостатой, то обе не смогли сдержать эмоций. Нала радостно вертелась у владелицы на руках, пытаясь облизать ей лицо, а девушка смеялась и плакала одновременно.