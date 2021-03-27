Похищенная питомица вернулась домой через несколько недель, расцеловав хозяйку от всей собачьей души
Пропажа питомца для любящего хозяина может стать настоящей трагедией. 27-летняя Мелина Георгиу из Лондона, Англия, доверила свою хвостатую по кличке Нала выгульщице собак, но прогулка обернулась кошмаром.
Когда выгульщица пошла отводить домой другого пса, её фургон, где была Нала и ещё две собаки, угнали. Мелина, узнав ужасную новость, бросилась на поиски любимицы, в том числе обратилась к пользователям соцсетей.
Шло время, хозяйка не находила себе места, боясь, что с Налой могут сделать что-то плохое. Но спустя несколько недель собаку наконец удалось найти, пишет Daily Mail. И когда Мелина снова встретилась с хвостатой, то обе не смогли сдержать эмоций. Нала радостно вертелась у владелицы на руках, пытаясь облизать ей лицо, а девушка смеялась и плакала одновременно.
Фото © Facebook / Candice Collyer
По словам правоохранителей, кражи собак участились на фоне пандемии. Воры похищают и перепродают питомцев, цены на которых значительно выросли.
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