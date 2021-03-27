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Письмо в бутылке вернулось к своей хозяйке спустя 27 лет, напомнив, какой смешной она была в детстве

Эмма сравнила произошедшее со встречей с собой маленькой.

27 марта 2021, 11:00
<p>Фото © DCT Media</p>

Фото © DCT Media

К жительнице Шотландии вернулось послание в бутылке, в котором 27 лет назад она рассказала о чувствах к "милому" певцу Робби Уильямсу. В 1994 году 10-летняя Эмма Уотт написала на бумаге свой адрес и бросила бутылку в море, не надеясь увидеть её вновь. Однако через три десятилетия творчество ребёнка было найдено в нескольких милях, и вскоре его привезли в дом родителей, сообщает Daily Mail.

Фото © DCT Media

Фото © DCT Media

Эмма словно встретилась с собой маленькой. Сейчас она уже сама мама, поэтому ей было вдвойне смешнее читать, как она в детстве хвасталась подругой и делала орфографические ошибки. По словам женщины, таким образом она пыталась найти друга по переписке.

Фото © Emma Watt

Фото © Emma Watt

Я хожу в абердинскую школу для девочек в Олбине. Моя любимая поп-группа — Take That, а мой любимый участник из Take That — Робби (он милый)! У меня есть два хомяка, собака и кошка и мои любимые цвета — чёрный и зелёный. Надеюсь, ты скоро напишешь. Эмма.

P.S. Моя лучшая подруга — Лиза, и у меня есть ещё много чего!

Эмма Уотт

Эмма также добавила, что произошедшая история — лишнее доказательство того, как долго не разлагается мусор. Ведь бутылка могла пролежать на дне ещё сто лет, и женщине очень повезло, что её нашли сейчас.

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Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

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