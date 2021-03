Письмо в бутылке вернулось к своей хозяйке спустя 27 лет, напомнив, какой смешной она была в детстве

Я хожу в абердинскую школу для девочек в Олбине. Моя любимая поп-группа — Take That, а мой любимый участник из Take That — Робби (он милый)! У меня есть два хомяка, собака и кошка и мои любимые цвета — чёрный и зелёный. Надеюсь, ты скоро напишешь. Эмма.

P.S. Моя лучшая подруга — Лиза, и у меня есть ещё много чего!