Пожилые супруги повторили свадебную фотосессию спустя 50 лет, напомнив о самом важном в жизни
Во время повальных разводов история любви, которая длится больше полувека, произвела сильное впечатление на пользователей Сети.
К своей годовщине свадьбы Кэролин Гэй из Айовы, США, решила подготовиться заранее — ведь 50 лет браку исполняется всего раз в жизни. Бабушка придумала в точности повторить свадебную фотосессию, которую им с Келли устроили в 1971 году. Старушка предложила эту идею мужу без особой надежды на то, что он согласится, — Келли не любил большие праздники и не придавал большого значения датам. Но он внезапно поддержал Кэролин.
Бабушка начала отращивать волосы за три года до события, чтобы выглядеть максимально похожей на прежнюю себя. С того памятного дня супруги сохранили всё — не только наряды и украшения, но и даже приглашения и чеки. Поэтому оставалось только забронировать время в той же церкви и договориться с фотографом Сэмом Хойлом из Two Hoyles Photography, который воспринял идею старичков с энтузиазмом.
Фотограф тщательно изучил свадебный альбом пары и постарался повторить самые яркие снимки, пишет Bored Panda. Кэролин и Келли то дурачились перед камерой, то замирали и влюблённо смотрели друг на друга. Многие кадры получились очень трогательными, о чём Сэму и заявили в комментариях подписчики.
Кто бы мог подумать, что невеста может стать ещё прекраснее
Это так чудесно! Кэролин и Келли, поздравляю вас!
Вау, поражена тем, что они смогли пронести свою любовь сквозь года (и тем, что Кэролин умудрилась сохранить ту же фигуру и влезть в платье). Счастья вам!
Разумеется, Сэм не мог не спросить секрет таких крепких отношений. Ведь за 50 лет брака Кэролин успела перебороть рак, а Келли — заменить почку. Пара воспитала троих детей, которые подарили им четырёх внуков. На такой сложный вопрос фотографа супруги ответа не нашли.
Мы через многое прошли, но не думаю, что наши проблемы были хуже или лучше, чем у других. Мы не какие-то особенные. Мы просто нашли способ пройти через трудности и сконцентрироваться на счастливых моментах
WOW-news
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