Экономист оценил проект Центробанка по сбору монет у россиян

Инфляция вымывает из обращения, выталкивает те номиналы денег, которые существенно ниже отпускной цены большинства товаров и услуг. Главным образом это относится к монетам. Так, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал планы Центробанка провести эксперимент по сбору монет у населения через специальные автоматы.

Эксперт отметил, что в 2020 году из обращения в кассу Банка России вернулось только 46% от общего количества монет, выпущенных в оборот.

"Во-первых, это металл. Металлы там содержатся непростые (цветные металлы), которые сами по себе дороги. Во-вторых, достаточно дорогой процесс штамповки, то есть чеканки этих монет. Достаточно дороги инкассационные процедуры: выдача и приём этих монет в пересчёт", — подчеркнул Беляев.

Экономист добавил, что само производство монеты оказывается дороже, чем её номинал, но самое главное — такой дорогостоящий процесс уходит впустую.

Вместе с тем специалист обратил внимание, что, пока цены устанавливаются с точностью до копейки, отказаться от монет невозможно.

"Естественно, ЦБ озаботился проблемой, как бы их вернуть, увеличить возвращаемость монет для того, чтобы хотя бы сэкономить на чеканке… Собираются разработать автоматы, какие-то приёмные устройства, куда можно было бы складывать эти деньги, не выбрасывая их, не теряя их", — сказал экономист.

По мнению Беляева, наверняка это будет обмен на бумажные купюры. Эксперт полагает, что данная услуга будет востребована у населения.

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