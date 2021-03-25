Щенки хаски и ретривера перепутали мам, и это милое видео доказывает, что чужих детей не бывает
Хвостатые родительницы могут многим послужить примером.
Видео © Douyin / t13092349506
У владельца по фамилии Чжан из Сюйчжоу, Китай, живут две многодетные хвостатые семьи. Мама-хаски и мама-ретривер произвели потомство примерно в одно время. Только у первой сначала было очень мало молока, что в итоге привело к тому, что хозяин смог снять видео, покорившее зрителей китайского "Тиктока" Douyin.
Видео © Douyin / t13092349506
Голодные малыши хаски почуяли, что у мамы-ретривера есть молоко, и решили его попить. А золотистые малыши, видя, что у груди хвостатой родительницы нет свободных мест, отправились к маме-хаски. Весёлую путаницу и заснял владелец, который не мог перестать смеяться, глядя на забавную картину.
Фото © Douyin / t13092349506
Чжан рассказал, что вскоре у мамы-хаски стало достаточно молока, однако малыши уже привыкли обедать у мамы-ретривера, пишет Daily Star. Также он отметил, что у хаски пять щенков, а у золотистого ретривера целых девять.
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