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Подруги купили фургон для лошади и за год превратили его в дом мечты, уместившись на 12 кв. м

Один из немногих случаев, когда карантин пришёл как нельзя кстати.

10 апреля 2021, 17:00

Фото © Instagram / blackboxbramble

Лалли Кастильоне и её подруга-архитектор Софи едва справлялись с арендной платой, пытаясь параллельно откладывать на ипотеку, — ситуация, которая знакома многим. Но девушки нашли из неё выход, купив фургон для перевозки лошадей всего за $4130 (около 313 тыс. в рублях). Сделка была совершена в марте 2020 года, и из-за работы у девушек не было времени заняться ремонтом, но карантин в Великобритании сыграл им на руку, сообщает Insider.

Фото © Instagram / blackboxbramble

Фото © Instagram / blackboxbramble

Подруги демонтировали из фургона всё лишнее и фактически начали ремонт с самого нуля. Сначала они создали 3D-модели возможного интерьера, чтобы на площади в 12 кв. м вместилось всё, что им необходимо для комфортной жизни. Задача оказалась не из лёгких, но в итоге внутри вместились кухня, спальное место, ванная комната и гостиная. В фургоне даже удалось построить маленькую кладовку. В общей сложности на обустройство ушло $20,6 тыс. (1,6 млн в рублях).

Фото © Instagram / blackboxbramble

Фото © Instagram / blackboxbramble

Визуально увеличить пространство удалось с помощью больших окон и стеклянных дверей. В основном все приборы в доме работают от электричества и газа, но благодаря солнечным батареям на крыше удалось снизить потребление. По словам хозяек, даже в пасмурную погоду им с лихвой хватает энергии.

Фото © Instagram / blackboxbramble

Фото © Instagram / blackboxbramble

Вода для ванной комнаты и кухни поступает из баков, расположенных внизу фургона. Пополнять их можно на автозаправках, если они находятся по дороге. Спальня расположена над водительской кабиной, что изрядно сэкономило пространство.

Фото © Instagram / blackboxbramble

Фото © Instagram / blackboxbramble

В начале 2021 года подруги наконец переехали в свой новый дом.

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Авторы
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