Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

18-летняя студентка по кличке Бегемот стала красивее всех своих обидчиков, когда похудела на 30 кг

Теперь Тилли не дают покоя парни, которые до этого даже не смотрели в её сторону.

6 апреля 2021, 15:16

Фото © Instagram / tillyn_sw

Сейчас 18-летняя Тилли Ниман из Уэст-Йоркшира, Великобритания, пользуется огромной популярностью среди сверстников, но так было не всегда. Раньше у девушки был лишний вес, при этом сама она о нём и не догадывалась. Тилли не любила смотреть в зеркало, поэтому накапливающиеся на талии килограммы она не замечала до последнего. Друзья же не хотели её расстраивать и не говорили, как за спиной одноклассники часто обзывали девушку бегемотихой.

Фото © Instagram / tillyn_sw и Facebook / Tilly Niman

Фото © Instagram / tillyn_sw и Facebook / Tilly Niman

С каждым разом Тилли просто покупала одежду посвободнее, пока в примерочной до неё не дошло, что даже в самый большой размер она влезает с трудом. Тогда девушка посмотрела другими глазами и на себя, и на свои лишние килограммы. Тилли полностью изменила свой рацион, перейдя на правильное питание и подсчёт калорий, следуя главному принципу — расходовать больше энергии, чем получать. Она начала заниматься дома, а потом и в спортзале.

Фото © Instagram / tillyn_sw

Фото © Instagram / tillyn_sw

За два года девушке удалось сбросить 30 килограммов. Она добилась идеального результата и теперь просто удерживает вес в норме. Теперь Тилли может покупать любую одежду и больше не бояться, что не будет её размера. Студентка ведёт свой канал в "Тиктоке", где даёт советы по питанию и мотивации к похудению, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / tillyn_sw и Facebook / Tilly Niman

Фото © Instagram / tillyn_sw и Facebook / Tilly Niman

Я часто получаю милые сообщения от людей, кого я замотивировала на преображение, и их прогресс делает меня счастливее. Я постоянно напоминаю им, что похудение — это марафон, а не спринт. Важно понять, что это долгий процесс, ничего не произойдёт за один день. У меня ушло два года, но я наслаждалась каждой минутой и теперь хочу, чтобы и другие прошли этот путь на позитиве

Тилли Ниман

65-летняя Долина раскрыла необычную диету, благодаря которой сбросила 21 кг и заметно помолодела

65-летняя Долина раскрыла необычную диету, благодаря которой сбросила 21 кг и заметно помолодела

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Полная певица показала глубокое декольте на той части тела, которую свирепые фанаты не хотели видеть

сегодня в 15:48

"Сделал бы ей инъекцию в мозг": Брат Екатерины Варнавы прошёлся по новой внешности юмористки

вчера в 14:28

Глава семьи купил фургон, который стал оптической иллюзией: никто не может угадать его цвет на видео

сегодня в 14:32

Девять человек задержали рядом с колонией, где отбывает наказание Алексей Навальный

сегодня в 15:51

Женщина пожарила яичницу на Вечном огне в подмосковном Пушкине — видео

сегодня в 15:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1