18-летняя студентка по кличке Бегемот стала красивее всех своих обидчиков, когда похудела на 30 кг

Сейчас 18-летняя Тилли Ниман из Уэст-Йоркшира, Великобритания, пользуется огромной популярностью среди сверстников, но так было не всегда. Раньше у девушки был лишний вес, при этом сама она о нём и не догадывалась. Тилли не любила смотреть в зеркало, поэтому накапливающиеся на талии килограммы она не замечала до последнего. Друзья же не хотели её расстраивать и не говорили, как за спиной одноклассники часто обзывали девушку бегемотихой.

Фото © Instagram / tillyn_sw и Facebook / Tilly Niman

С каждым разом Тилли просто покупала одежду посвободнее, пока в примерочной до неё не дошло, что даже в самый большой размер она влезает с трудом. Тогда девушка посмотрела другими глазами и на себя, и на свои лишние килограммы. Тилли полностью изменила свой рацион, перейдя на правильное питание и подсчёт калорий, следуя главному принципу — расходовать больше энергии, чем получать. Она начала заниматься дома, а потом и в спортзале.

Фото © Instagram / tillyn_sw

За два года девушке удалось сбросить 30 килограммов. Она добилась идеального результата и теперь просто удерживает вес в норме. Теперь Тилли может покупать любую одежду и больше не бояться, что не будет её размера. Студентка ведёт свой канал в "Тиктоке", где даёт советы по питанию и мотивации к похудению, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / tillyn_sw и Facebook / Tilly Niman

Я часто получаю милые сообщения от людей, кого я замотивировала на преображение, и их прогресс делает меня счастливее. Я постоянно напоминаю им, что похудение — это марафон, а не спринт. Важно понять, что это долгий процесс, ничего не произойдёт за один день. У меня ушло два года, но я наслаждалась каждой минутой и теперь хочу, чтобы и другие прошли этот путь на позитиве Тилли Ниман

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