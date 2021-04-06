Глава семьи купил фургон, который стал оптической иллюзией: никто не может угадать его цвет на видео
Оптическая иллюзия смутила не только мужчину и его близких, но и десятки тысяч зрителей в "Тиктоке".
Спенсер Портер из Мельбурна, Австралия, купил фургон 70-х годов. Мужчина собирался его отремонтировать и отправиться вместе с семьёй в путешествие. Однако он не знал, что его покупка станет предметом массовых споров, пишет news.com.au.
Видео © TikTok / retroviscountreno
Всё началось с того, что мужчина заявил, что этот бело-голубой фургон очень красив. На что его жена в недоумении ответила, что он бело-розовый. Озадаченные супруги решили выяснить истину и спросили мнение родственников. И те озвучили третий вариант.
Тогда Портер, который завёл "Тикток", чтобы рассказывать о ремонте, поинтересовался у пользователей, что видят они. И даже пообещал 1000 долларов тому, кто даст правильный ответ. К вариантам добавились ещё фиолетовый, серый и мятный цвета. В итоге Спенсеру пришлось разыскать старого хозяина, чтобы наконец узнать правду: фургон бело-зелёный. Предыдущему владельцу не нравился исходный кремовый оттенок, и он перекрасил его, превратив таким образом дом на колёсах в иллюзию.
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