Назад в ведро: как российские чиновники пересаживались на отечественные авто

Своё распоряжение первый президент России издал "в целях экономии средств федерального бюджета и поддержки отечественных товаропроизводителей". Поэтому чиновникам был перекрыт доступ к тратам федеральных средств на иностранные автомобили бизнес-класса, а правительство параллельно должно было улучшить "качество выпускаемых отечественной промышленностью легковых автомобилей на основе широкой международной кооперации".

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Чиновники неохотно или, скорее, совсем никак не пересаживались на отечественный автопром. Да и сам Ельцин, хоть и подписал указ, личным примером подчинённых вдохновлять не стал, продолжая передвигаться на Mercedes-Benz S-140. В итоге патриотическая инициатива быстро заглохла, а через два года указ был окончательно отменён.

Нынешний глава государства сделал наоборот — он сначала сам пересел на отечественную разработку — автомобиль Aurus. А уже затем правительство в июле 2020-го приняло постановление о запрете покупки по госзаказу иностранных автомобилей.

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Если заглянуть в сегодняшние госзакупки, то чиновники и сотрудники госкомпаний всё же пытаются усидеть в комфортабельных креслах зарубежных автомобилей.

Так, например, недавняя закупка госкомпании "Аэрофлот". На сайте электронных торгов был размещён лот на 34,7 млн рублей. "Полетать" сотрудники решили на Mercedes-Benz S-класса с двигателем 360 лошадиных сил и объёмом 3000 куб. см. Салон обязательно должен быть кожаный, а заднее сиденье — с электрорегулировками и функцией запоминания параметров для топ-менеджера, который будет там сидеть, а также со всем остальным набором бизнес-характеристик.

© Единая информационная система в сфере закупок

Всё это, конечно, касается крупных федеральных госкомпаний. Если же заглянуть в провинцию, то там запросы на иностранные автомобили тоже встречаются. Для кого-то из персонала инфекционной больницы в Нижнем Тагиле понадобился автомобиль Toyota RAV4 в комплектации "Комфорт 2.0". Причём он должен быть обязательно новенький, 2021 года выпуска, цвета "серебристый металлик". Необходимо наличие аудиосистемы с шестью динамиками, и разгоняться автомобиль до 100 км/ч должен за 11 секунд, имея максимальную скорость 190 км/ч. Интересно, сравнивали ли заказчики эти параметры с каретой скорой помощи?

© Единая информационная система в сфере закупок

Не только для учреждений, но для самих "столоначальников" заказываются также иностранные автомобили. Прямо сейчас на торгах в красноярском Лесосибирске объявлен электронный аукцион на покупку Toyota Camry. За эту модель муниципальное предприятие предлагает стартовую цену от 2,3 млн рублей с бюджетом города 2,3 млрд. Автомобиль должен быть для торопыг-чиновников с двигателем 2,5 л, мощностью минимум в 181 лошадиную силу, с автоматической коробкой передач, встроенным навигатором, парктроником и обязательным подогревом сидений, блютусом и климат-контролем.

© Единая информационная система в сфере закупок

В обосновании несоблюдения постановления правительства о запрете покупки иностранного авто по госконтрактам красноярские чиновники указывают: "В связи с отсутствием на территории Российской Федерации производства промышленного товара (автомобиль Toyota Camry)". И действительно, в законе есть такая лазейка, которая позволяет обойти все запреты.

Спускаемся ещё на уровень ниже по величине населённого пункта. Для нужд администрации села Мухоршибирь, где проживает всего 5000 человек, вдруг понадобился автомобиль Skoda Rapid II (в комплектации Active). Предлагают селяне за него 1 млн рублей. Казалось бы, не очень-то и значительная сумма, но для такого небольшого населённого пункта вполне ощутимая.

© Единая информационная система в сфере закупок

И это лишь небольшой срез автомобилей мелких чиновников, которые они себе заказывают, что говорить о крупных...

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