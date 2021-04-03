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Девушка из Барнаула не стриглась 9 лет, и теперь её лучший наряд — роскошные волосы: 10 горячих фото

Вместо одежды красавица с лёгкостью может использовать свои ухоженные локоны.

3 апреля 2021, 09:00

Фото © Instagram / gordikova_tatyana

Если верить, что красота девушки в волосах, то жительница Барнаула Татьяна Гордикова могла бы стать триумфатором не на одном конкурсе

Фото © Instagram / gordikova_tatyana

Фото © Instagram / gordikova_tatyana

В 2012 году девушка сделала себе "каскад" и осознала, что стрижки — это не её история

Фото © Instagram / gordikova_tatyana

Фото © Instagram / gordikova_tatyana

Прошло девять лет, в течение которых россиянка не отдавала своё богатство в руки парикмахеров. И длина волос красавицы достигла 125 см — они доросли до колен, пишет КП

Фото © Instagram / gordikova_tatyana

Фото © Instagram / gordikova_tatyana

Плюс коротких волос — лёгкость, но их нужно каждый день укладывать, а мне в силу характера делать это ежедневно лень. Длинные же волосы можно заплести в косу, распушить, и уже будет красивая причёска, поэтому я и решила начать отращивать волосы. Вообще, длинный натуральный волос — это истинно русская красота

Татьяна Гордикова

Фото © Instagram / gordikova_tatyana

Фото © Instagram / gordikova_tatyana

Однако Татьяна стремится не только к тому, чтобы её волосы доросли "до пят", но и к тому, чтобы они были сильными и здоровыми

Фото © Instagram / gordikova_tatyana

Фото © Instagram / gordikova_tatyana

Не последнюю роль здесь играет правильное питание, приём витаминов, защита от ультрафиолетовых лучей и правильный уход

Фото © Instagram / gordikova_tatyana

Фото © Instagram / gordikova_tatyana

Сейчас волосы Татьяны, работающей ногтевым мастером и моделью, весят 400 г, но продавать своё сокровище девушка пока не собирается ни за какие деньги. А насладиться внешностью русской красавицы можно в её инстаграме, где уже более 15 тыс. подписчиков

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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