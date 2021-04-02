Нейросеть превратила смайлики в человеческие лица, но смотреть на них одновременно противно и смешно
Нейросети изобрели, чтобы упростить людям жизнь. Распознавание объектов на фото, прогнозирование и ещё длинный перечень важных функций — всё это под силу разным нейронным сетям. Правда, сейчас их часто используют для развлечения. А мы и рады.
Недавно творческий коллектив 365AED представил свой проект FleshEmoji ("Эмодзи во плоти"). Автор использовал нейросети, обученные на миллионах фотографий людей, чтобы превратить смайлики в человеческие лица. С одной стороны, у них получилось, с другой — вышло очень жутко. Посмотрите сами.
Серия эмодзи, которые пропустили через нейронную сеть для превращения набросков в фотореалистичные изображения людей. Понятия не имел, что это сработает. Ненавижу их
Если этого кошмара вам не хватило, то все "произведения искусства" можно изучить в хорошем качестве без регистрации на сервисе Opensea. А если что-то очень понравится, их даже можно купить: все результаты труда нейросети выложили на аукцион в виде невзаимозаменяемых токенов (да-да, тот самый NFT. Лайф уже писал про этот тренд здесь). Цены на эту жуть начинаются с 0,04 единицы криптовалюты Ethereum (около 5,8 тысячи рублей).
Но и это ещё не всё. У особых фанатов эмодзи во плоти есть возможность купить мерч с изображениями жутких смайликов. Скажем честно, на какой-нибудь футболке или кружке они выглядят ещё отвратительнее.
WOW-news
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