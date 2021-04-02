Пользователи рассекретили путешественника во времени, который выдал себя на фото 1917 года
Кадр обнаружили в книге Лестера Рэя Петерсона, опубликованной в 1974 году и посвящённой истории Британской Колумбии.
В Сети вызвала удивление фотография, сделанная в прошлом веке в Канаде. На кадре 1917 года предстала группа людей — мужчины, женщины и дети, — расположившихся на склоне холма. Но внимание пользователей привлёк один парень, который словно прибыл из будущего.
На герое фото были шорты и широкая футболка, а его локоны, постриженные по современным стандартам, развевались на ветру. Юзеры сразу окрестили его сёрфером, пишет Daily Express. Удивление вызвал не только внешний вид, но и реакция на парня мужчины слева, который смотрел так, будто тот только что внезапно появился на этом месте. А женщина справа указывала на "сёрфера" рукой.
"Парень на фото выглядит так, как будто его застали врасплох", "Он определённо выглядит так, словно прибыл из другого времени", — делились мнениями юзеры. Однако один из пользователей отметил, что подобные футболки якобы носили моряки ВМС США ещё в 1913 году. А в шортах на фото не только загадочный "сёрфер".
WOW-news
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