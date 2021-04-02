Пользователи рассекретили путешественника во времени, который выдал себя на фото 1917 года

В Сети вызвала удивление фотография, сделанная в прошлом веке в Канаде. На кадре 1917 года предстала группа людей — мужчины, женщины и дети, — расположившихся на склоне холма. Но внимание пользователей привлёк один парень, который словно прибыл из будущего.

Скриншот © YouTube / UFOmania — The truth is out there

На герое фото были шорты и широкая футболка, а его локоны, постриженные по современным стандартам, развевались на ветру. Юзеры сразу окрестили его сёрфером, пишет Daily Express. Удивление вызвал не только внешний вид, но и реакция на парня мужчины слева, который смотрел так, будто тот только что внезапно появился на этом месте. А женщина справа указывала на "сёрфера" рукой.

Скриншот © YouTube / UFOmania — The truth is out there

"Парень на фото выглядит так, как будто его застали врасплох", "Он определённо выглядит так, словно прибыл из другого времени", — делились мнениями юзеры. Однако один из пользователей отметил, что подобные футболки якобы носили моряки ВМС США ещё в 1913 году. А в шортах на фото не только загадочный "сёрфер".

Авторы