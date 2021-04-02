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Пользователи рассекретили путешественника во времени, который выдал себя на фото 1917 года

Кадр обнаружили в книге Лестера Рэя Петерсона, опубликованной в 1974 году и посвящённой истории Британской Колумбии.

2 апреля 2021, 13:18

Скриншот © YouTube / UFOmania — The truth is out there

В Сети вызвала удивление фотография, сделанная в прошлом веке в Канаде. На кадре 1917 года предстала группа людей — мужчины, женщины и дети, — расположившихся на склоне холма. Но внимание пользователей привлёк один парень, который словно прибыл из будущего.

Скриншот © YouTube / UFOmania — The truth is out there

Скриншот © YouTube / UFOmania — The truth is out there

На герое фото были шорты и широкая футболка, а его локоны, постриженные по современным стандартам, развевались на ветру. Юзеры сразу окрестили его сёрфером, пишет Daily Express. Удивление вызвал не только внешний вид, но и реакция на парня мужчины слева, который смотрел так, будто тот только что внезапно появился на этом месте. А женщина справа указывала на "сёрфера" рукой.

Скриншот © YouTube / UFOmania — The truth is out there

Скриншот © YouTube / UFOmania — The truth is out there

"Парень на фото выглядит так, как будто его застали врасплох", "Он определённо выглядит так, словно прибыл из другого времени", — делились мнениями юзеры. Однако один из пользователей отметил, что подобные футболки якобы носили моряки ВМС США ещё в 1913 году. А в шортах на фото не только загадочный "сёрфер".

Друзья закричали от ужаса, когда прямо на них побежало огромное существо, похожее на скелет человека

Друзья закричали от ужаса, когда прямо на них побежало огромное существо, похожее на скелет человека

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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