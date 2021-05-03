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Девушка нашла себе необычное хобби и взбирается голой на скалы, пока парни снимают её для соцсетей

Эти фото Лора даже отправляет членам семьи, потому что не считает их пошлыми.

3 мая 2021, 13:30

Фото © Instagram / princess_slaya

Работница казино из Нью-Джерси, США, Лора Джасорка к 37 годам смогла полностью принять себя, а помогло ей в этом странное увлечение. Женщина всегда занималась спортом, отдавая предпочтение скалолазанию — ведь так можно наслаждаться и свежим воздухом, и видом, который открывается с вершин. Но к этому виду спорта она добавила один аспект, который может невольно смутить, — взбирается на горы она обнажённой.

Фото © Instagram / princess_slaya

Фото © Instagram / princess_slaya

Так Лора достигает максимального единения с природой, ведь нет никаких досадных помех в виде одежды. В походы вместе с ней отправляются в основном парни, потому что девушки часто смущаются и не знают, куда деть глаза. Однако молодые люди ничего не стесняются и делают фото, пока спортсменка позирует им на скале. Эти снимки потом Лора выкладывает в закрытый инстаграм, где её поддерживает множество подписчиков.

Фото © Instagram / princess_slaya

Фото © Instagram / princess_slaya

Женщина не стесняется показывать фото и своей семье, ведь, по её мнению, в них нет ничего вульгарного и пошлого. Работы Лоры относятся к искусству, а не к порно. Таким образом она хочет мотивировать и других девушек раскрепоститься и настроиться на одну волну со своим телом, пишет The Sun.

Фото © Instagram / princess_slaya

Фото © Instagram / princess_slaya

Я не делаю ничего незаконного. Я терпеть не могу, когда люди смотрят на мои фото и думают, что это порно. Это искусство! Девушки часто испытывают отрицательные эмоции, глядя на своё тело. Поэтому я помогаю им избавиться от страхов и сбросить с себя одежду

Лора Джасорка

Влюблённая парочка голышом путешествует по миру, занимаясь йогой в самых непредсказуемых местах

Влюблённая парочка голышом путешествует по миру, занимаясь йогой в самых непредсказуемых местах

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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