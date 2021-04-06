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Полная певица показала глубокое декольте на той части тела, которую свирепые фанаты не хотели видеть

Звезда выбрала наряд, мимо которого не пройдёт ни один поклонник.

6 апреля 2021, 15:48

Фото © Instagram / lizzobeeating

32-летняя обладательница "Грэмми" поражает фанатов не только музыкальными экспериментами. Американская певица Lizzo с детства пытается выстроить нормальное отношение к собственному телу и поддерживает бодипозитивное движение. И для этого использует свой инстаграм.

Фото © Instagram / lizzobeeating

Фото © Instagram / lizzobeeating

Исполнительница популярных треков Cuz I Love You, Boys, Truth Hurts в своём аккаунте поделилась кадрами, на которых позировала в босоножках на шпильках и обтягивающем платье с необычным вырезом. Темноволосая звезда с пышными формами повернулась спиной к камере, показав глубокое "декольте" в области ягодиц.

Фото © Instagram / lizzobeeating

Фото © Instagram / lizzobeeating

Провокационные снимки получили более миллиона лайков, и пользователи не могли не пошутить над необычным дизайном. Однако многим понравился наряд певицы и то, какие "правила она устанавливает".

Новое декольте

tiffanyandsons

Фото © Instagram / lizzobeeating

Фото © Instagram / lizzobeeating

Пушок на моей пояснице говорит нет


puntingpigeonscircumcisions

Когда Лиззо так выглядит, это горячо. А когда я — мне приходится "покидать банк, потому что это непрофессионально"

janebirkelandofficial

Настоящее имя рэперши и актрисы Lizzo — Мелисса Вивиан Джефферсон. Ранее артистка отмечала, что её цель как музыканта состоит ещё и в том, чтобы проложить путь для "больших девочек", которые хотят петь и танцевать, не вызывая осуждений. "Я хочу быть секс-символом и богиней музыки, и я пытаюсь это сделать..." делилась своими стремлениями Лиззо с Vogue.

62-летняя Мадонна позировала перед камерой топлес, заставив фанатов забыть о её пенсионном возрасте

62-летняя Мадонна позировала перед камерой топлес, заставив фанатов забыть о её пенсионном возрасте

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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