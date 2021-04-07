"Самая красивая женщина в мире" устроила съёмку на пляже, заигрывая с фотографом в одном купальнике

Каждого нового фото известной 24-летней модели Беллы Хадид фанаты ждут с замиранием сердца, и обычно звезда их не разочаровывает. Что произошло и в этот раз — в "Инстаграме" она опубликовала серию снимков с пляжа, которые стали главным событием дня для многих. На них модель гуляла по берегу, веселясь и флиртуя с фотографом, на месте которого мечтали оказаться все её подписчики.

Фото © Instagram / bellahadid

Для съёмки Белла выбрала коричневый купальник, верх которого выглядел вполне прилично, зато низ открывал столько, что фанатам пришлось тяжко. Прогулочный образ модель дополнила яркой красной шляпой и множеством украшений, к которым звезда всегда питала слабость. Краситься на пляж девушка не стала, посчитав пустой тратой времени, как и укладывать волосы — сильный ветер всё равно уничтожит любую причёску.

Фото © Instagram / bellahadid

За несколько часов фотосессии Беллы подписчики поставили больше двух миллионов лайков, а в комментариях они не смогли решить, на кого больше похожа модель — королеву, богиню или ангела.

Ты слишком прекрасна, мне нужна помощь! abel.hours

Как же шикарно ты выглядишь kiwi.emoji

Я тут подумал и решил — выходи за меня sakinahjavad

Фото © Instagram / bellahadid