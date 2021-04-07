"Самая красивая женщина в мире" устроила съёмку на пляже, заигрывая с фотографом в одном купальнике
Жаркими фото Белла Хадид поделилась с подписчиками в "Инстаграме", напомнив им, почему её считают супермоделью.
Каждого нового фото известной 24-летней модели Беллы Хадид фанаты ждут с замиранием сердца, и обычно звезда их не разочаровывает. Что произошло и в этот раз — в "Инстаграме" она опубликовала серию снимков с пляжа, которые стали главным событием дня для многих. На них модель гуляла по берегу, веселясь и флиртуя с фотографом, на месте которого мечтали оказаться все её подписчики.
Для съёмки Белла выбрала коричневый купальник, верх которого выглядел вполне прилично, зато низ открывал столько, что фанатам пришлось тяжко. Прогулочный образ модель дополнила яркой красной шляпой и множеством украшений, к которым звезда всегда питала слабость. Краситься на пляж девушка не стала, посчитав пустой тратой времени, как и укладывать волосы — сильный ветер всё равно уничтожит любую причёску.
За несколько часов фотосессии Беллы подписчики поставили больше двух миллионов лайков, а в комментариях они не смогли решить, на кого больше похожа модель — королеву, богиню или ангела.
Ты слишком прекрасна, мне нужна помощь!
Как же шикарно ты выглядишь
Я тут подумал и решил — выходи за меня
Такое огромное количество фанатов — 40,3 млн — у Беллы Хадид появилось из-за того, что девушка обладает идеальной, по мнению специалистов, внешностью. Пластические хирурги пришли к выводу, что черты лица супермодели симметричны и максимально близки к золотому сечению, поэтому и Белла, и её сестра Джиджи пользуются такой популярностью у модных брендов.