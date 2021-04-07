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Тело 13-летнего подростка нашли в подъезде дома в Комсомольске-на-Амуре

Мальчик состоял на учёте в психбольнице, а также привлекался к административной и уголовной ответственности за мелкое хищение и грабёж.

7 апреля 2021, 02:58
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Ночью 7 апреля в подъезде одного из домов в Комсомольске-на-Амуре обнаружили тело 13-летнего подростка. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

"Обнаружен труп 13-летнего мальчика без признаков насильственной смерти. Что произошло — сейчас выясняют надзорные органы города. После проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних", рассказали в ведомстве.

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В прокуратуре уточнили, что подросток состоял на учёте в психбольнице, раз в год проходил там лечение. 13-летний мальчик проживал с родителями. Он привлекался к административной и уголовной ответственности за мелкое хищение и грабёж.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Комсомольске-на-Амуре подростки подожгли будку со щенками.

Авторы
Юлия Коновалова

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