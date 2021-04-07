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В Южно-Сахалинске 83 жилых дома остались без воды и тепла из-за аварии

Над устранением последствий произошедшего посменно работают пять ремонтных бригад.

7 апреля 2021, 02:30
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Более 80 многоквартирных домов, два детских садов и кадетская школа в Южно-Сахалинске остались без тепло- и водоснабжения из-за крупной энергоаварии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

"Услуги не подаются в 83 жилых дома, два детских сада и кадетскую школу. Без тепла остаются часть 11-го микрорайона, 22-ой микрорайон, планировочный район "Дальнее", несколько детских садов и некоторое количество точечных адресов", – уточнили в администрации.

Авария произошла из-за резкой остановки насосных станций "Сахалинской коммунальной компании" после энергоаварии на подстанции "Южно-Сахалинской ТЭЦ-1" 6 апреля вечером. Возобновить подачу воды и тепла в городе планируют 7 апреля в течение дня. Над устранением последствий аварии посменно работают пять ремонтных бригад.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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