Центробанк назвал три варианта изменения ключевой ставки

Центробанк РФ рассмотрит вопрос о сохранении или повышении процентных ставок на заседании правления 23 апреля, поскольку ожидается, что инфляция будет выше целевого показателя в 4% в течение 2021 года. Об этом заявил глава отдела денежно-кредитной политики регулятора Кирилл Тремасов в интервью Reuters.

После снижения ключевой ставки до рекордно низкого уровня в 4,25% в 2020 году, чтобы помочь экономике преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса и падением цен на нефть, ЦБ повысил её до 4,5% и заявил, что последуют новые повышения.

Тремасов пояснил, что геополитические риски не были ключевым фактором мартовского решения о повышении ставок. Он отметил, что в марте рассматривались три варианта возможных решений: сохранение ставки, повышение на 25 или 50 базисных пунктов. Подобный выбор предстоит сделать и на апрельском заседании. Тремасов напомнил при этом о намерении ЦБ вернуться к нейтральной ставке в 5–6%.

Ранее стало известно, что Центробанк частично снимет "коронавирусные" послабления. Речь в том числе идёт о рекомендации принудительно не выселять должников из жилья, которое уже подлежит взысканию.

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