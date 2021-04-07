Девушка согласилась выйти замуж за убийцу, даже несмотря на то, что он освободится через 14 лет
Жительница города Челмсфорд, Англия, решила выйти замуж за американца, заключённого под стражу за двойное убийство. На свободу преступник выйдет только через 14 лет, но сроки девушку не волнуют.
Фото © PA Real Life
26-летняя Наоми Вайз познакомилась со своим возлюбленным 30-летним Виктором Окендо на сайте "Напиши заключённому". Девушка не знала, за что сидит её друг по переписке, но уже скоро мужчина обо всём рассказал. В мае 2010-го он застрелил двух человек и совершил три вооружённых ограбления, а сейчас отбывает свой 24-летний срок в тюрьме. Сначала девушка была в шоке, но она продолжила общение, чтобы понять, раскаивается ли Окендо.
Сложно было это принять. Мне хотелось понять, что он испытывает после содеянного. Если бы ему было наплевать, я бы прекратила общение, но он искренне раскаивается
Фото © PA Real Life
Письмо за письмом, дружеские переписки переросли в нечто большее. И вот недавно Виктор, которому напарники дали прозвище Животное, предложил британке стать его женой, и девушка согласилась. Пока она даже ни разу не видела мужчину вживую, но скоро она надеется исправить это недоразумение. Уже этим летом Наоми собирается полететь в Штаты на встречу с убийцей, а в сентябре уже сыграть свадьбу, не выезжая из мест лишения свободы.
Фото © PA Real Life
Конечно, новость поразила родителей британки, но девушка уверяет — переживания напрасны, ведь Животное — не монстр. Напротив, вряд ли ей когда-нибудь удастся найти кого-нибудь добрее него, пишет Mirror. Наоми говорит, что нельзя делать поспешные выводы о людях, не зная истории их жизни, даже если их отправили в тюрьму на четверть века.
Я прекрасно осознаю, что он заключённый, но он намного больше, чем просто зэк. Виктор — личность. Он может есть конфеты хоть весь день. Его любимое занятие — слушать музыку и рисовать. Любимый цвет — зелёный, а больше всего он не любит, когда кто-то хлопает дверьми. Для меня он не просто преступник, а человек, с которым я хочу провести остаток своей жизни
WOW-news
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