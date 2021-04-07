Девушка согласилась выйти замуж за убийцу, даже несмотря на то, что он освободится через 14 лет

26-летняя Наоми Вайз познакомилась со своим возлюбленным 30-летним Виктором Окендо на сайте "Напиши заключённому". Девушка не знала, за что сидит её друг по переписке, но уже скоро мужчина обо всём рассказал. В мае 2010-го он застрелил двух человек и совершил три вооружённых ограбления, а сейчас отбывает свой 24-летний срок в тюрьме. Сначала девушка была в шоке, но она продолжила общение, чтобы понять, раскаивается ли Окендо.

Сложно было это принять. Мне хотелось понять, что он испытывает после содеянного. Если бы ему было наплевать, я бы прекратила общение, но он искренне раскаивается Наоми Вайз

Фото © PA Real Life

Письмо за письмом, дружеские переписки переросли в нечто большее. И вот недавно Виктор, которому напарники дали прозвище Животное, предложил британке стать его женой, и девушка согласилась. Пока она даже ни разу не видела мужчину вживую, но скоро она надеется исправить это недоразумение. Уже этим летом Наоми собирается полететь в Штаты на встречу с убийцей, а в сентябре уже сыграть свадьбу, не выезжая из мест лишения свободы.

Фото © PA Real Life

Конечно, новость поразила родителей британки, но девушка уверяет — переживания напрасны, ведь Животное — не монстр. Напротив, вряд ли ей когда-нибудь удастся найти кого-нибудь добрее него, пишет Mirror. Наоми говорит, что нельзя делать поспешные выводы о людях, не зная истории их жизни, даже если их отправили в тюрьму на четверть века.

Я прекрасно осознаю, что он заключённый, но он намного больше, чем просто зэк. Виктор — личность. Он может есть конфеты хоть весь день. Его любимое занятие — слушать музыку и рисовать. Любимый цвет — зелёный, а больше всего он не любит, когда кто-то хлопает дверьми. Для меня он не просто преступник, а человек, с которым я хочу провести остаток своей жизни Наоми Вайз

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