Бигля раскормили до состояния огромного пельменя весом 40 кг, но новая хозяйка вернула его в форму
"Вот он — настоящий пельмень весом 40 кг", — подумала американка Эрин Макманис, когда в аризонском приюте для биглей нашла собаку с ожирением. Спустя два года здоровью питомца ничего не угрожает: он сбросил больше половины веса, а на его шею наконец можно без мучений надеть ошейник.
Когда пса по кличке Вольфганг нашли на улице, его вес в три раза превышал норму для кобелей бигля его возраста. Питомец был ужасно неуклюжим, и, останься он на улице, его бы ждала не самая приятная судьба. Он едва мог ходить, что уж говорить о каких-то более сложных действиях. Начали с малой цели — добавить в жизнь собаки хотя бы немного больше движения.
Под надзором Эрин Вольфганг быстро начал терять килограммы. Неудивительно! Должно быть, впервые в жизни у пса появилось расписание, тем более с часами тренировок. Упражнения, аквааэробика и диета оказались весьма действенными в борьбе с лишним весом. Так за пару лет из пухляша, который даже не мог встать, чтобы встретить пришедшую домой хозяйку, собакен превратился в душу любой собачьей компании, пишет Today.
Посмотрев на то, как сильно она помогла Вольфгангу, Эрин поняла, что может сделать жизни многих собак с ожирением лучше. Под присмотром женщины похудело уже несколько псов. Когда они приходят в форму, то возвращаются к своим хозяевам, а если питомцы раньше жили в приютах, им стараются найти семью. Вольфи помогает, вместе с ним новички быстро понимают, что движение — это жизнь. Сам бигль продолжает худеть — на данный момент он весит уже 15 кг.
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