В московский яхт-клуб ищут "кошкодевочку", которая будет ластиться и сидеть на коленях за 70 тыс.
Необычная вакансия появилась недавно, но уже успела наделать шума среди косплееров и анимешников, ведь мало кто лучше них разбирается в таких вопросах.
На днях на площадках по поиску работы появилась интересная вакансия для московского яхт-клуба "Спартак". В команду требуется девушка-аниматор, которая будет изображать кошку и вести себя соответственно. От сотрудницы ожидают, что она будет ходить по клубу и мяукать, ластиться и сидеть на коленях гостей. За все старания ей будут давать сладости.
Фото © kit-jobs
В поле деятельности кошкодевочки будут входить и скучные обязанности, например подносить напитки. Аниматор должна быть энергичной и общительной, а также стрессоустойчивой и покладистой. Не менее важным требованием является и умение работать в команде.
Девушке выделят отдельную комнату для проживания со всеми удобствами. График у кошечки будет классическим — 5/2, но выходные будут выпадать на будние дни, их можно выбрать самой. За полный рабочий день в месяц аниматор будет зарабатывать от 50 до 70 тыс. рублей.
WOW-news
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