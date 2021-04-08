В московский яхт-клуб ищут "кошкодевочку", которая будет ластиться и сидеть на коленях за 70 тыс.

На днях на площадках по поиску работы появилась интересная вакансия для московского яхт-клуба "Спартак". В команду требуется девушка-аниматор, которая будет изображать кошку и вести себя соответственно. От сотрудницы ожидают, что она будет ходить по клубу и мяукать, ластиться и сидеть на коленях гостей. За все старания ей будут давать сладости.

В поле деятельности кошкодевочки будут входить и скучные обязанности, например подносить напитки. Аниматор должна быть энергичной и общительной, а также стрессоустойчивой и покладистой. Не менее важным требованием является и умение работать в команде.

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Девушке выделят отдельную комнату для проживания со всеми удобствами. График у кошечки будет классическим — 5/2, но выходные будут выпадать на будние дни, их можно выбрать самой. За полный рабочий день в месяц аниматор будет зарабатывать от 50 до 70 тыс. рублей.

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