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Тренерша разоблачила всех обманщиков в Instagram, показав секрет идеальной фигуры за одну секунду

Подделать можно что угодно, и коллажи "до/после" — не исключение. Персональный тренер Джорджина Кокс показала, как это делают недобросовестные блогеры с помощью всего одной детали.

9 апреля 2021, 08:36

Кадры из видео © Instagram / georginacoxpersonaltraining

Недостижимые стандарты красоты, которые навязывают фитоняшки в соцсетях, — не такие уж и невозможные. Как утверждает Джорджина, "преобразиться" можно хоть за секунды, и совсем необязательно для этого тренироваться. Иногда для "тотального преображения достаточно просто натянуть повыше трусы". Буквально. Лайфхаком девушка поделилась в своём аккаунте.

Кадры из видео © Instagram / georginacoxpersonaltraining

В начале видео ягодицы девушки выглядят не самым лучшим образом. Но стоит ей натянуть трусы чуть ли не до пояса, липовый целлюлит пропадает как по волшебству. Форма тоже изменилась. Сразу видно — должно быть, девушка долго приседала.

Так Джорджина хотела напомнить своим подписчикам, что нельзя верить всему, что они видят в "Инстаграме". Удивительные преображения от спорта, конечно, возможны. Но обычно это лишь хорошая поза, правильная одежда и удачное освещение.

Кадры из видео © Instagram / georginacoxpersonaltraining

Кадры из видео © Instagram / georginacoxpersonaltraining

Будьте внимательны ко всему, что видите в своей ленте! Когда я лишь начала ходить в спортзал, я следила за множеством фитнес-аккаунтов из-за их впечатляющих "трансформаций". Я верила их КАЖДОМУ СЛОВУ, потому что думала, что фотографии не могут лгать... Ведь так?

Джорджина Кокс

Фото © Instagram / georginacoxpersonaltraining

Фото © Instagram / georginacoxpersonaltraining

Главная проблема таких коллажей в том, что они заставляют обычных людей усомниться в своём прогрессе — "какой-то блогер смог, почему я не смогу". Но преображение всё никак не наступает, мотивация сходит на нет, и вот человек, разочарованный в спорте, не дождавшись быстрых результатов, всё бросает. Ну или скупает чудо-средства, которые блогеры так часто рекламируют, пишет Mirror.

Фото © Instagram / georginacoxpersonaltraining

Фото © Instagram / georginacoxpersonaltraining

Годами я правда верила, что все эти двухнедельные преображения были реальными. Всегда они были связаны с каким-то товаром, который помогал им "добиться" этих радикальных изменений

Джорджина Кокс

Девушка преобразилась из дурнушки в невероятную красотку за считаные минуты, и магия тут ни при чём

Девушка преобразилась из дурнушки в невероятную красотку за считаные минуты, и магия тут ни при чём

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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