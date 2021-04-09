Тренерша разоблачила всех обманщиков в Instagram, показав секрет идеальной фигуры за одну секунду

Недостижимые стандарты красоты, которые навязывают фитоняшки в соцсетях, — не такие уж и невозможные. Как утверждает Джорджина, "преобразиться" можно хоть за секунды, и совсем необязательно для этого тренироваться. Иногда для "тотального преображения достаточно просто натянуть повыше трусы". Буквально. Лайфхаком девушка поделилась в своём аккаунте.

В начале видео ягодицы девушки выглядят не самым лучшим образом. Но стоит ей натянуть трусы чуть ли не до пояса, липовый целлюлит пропадает как по волшебству. Форма тоже изменилась. Сразу видно — должно быть, девушка долго приседала.

Так Джорджина хотела напомнить своим подписчикам, что нельзя верить всему, что они видят в "Инстаграме". Удивительные преображения от спорта, конечно, возможны. Но обычно это лишь хорошая поза, правильная одежда и удачное освещение.