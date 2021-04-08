Рекордсменка впервые за 28 лет постригла свои ногти, и вот насколько длинными они стали за это время
Прабабушка решилась на такой поступок, устав от того, что даже не может помыть посуду или понянчить своих внуков.
Фото © Guinness World Records
Гордая обладательница самых длинных ногтей впервые за 28 лет отстригла их и ни капельки об этом не жалеет. Рекордсменка Книги рекордов Гиннесса Айанна Уильямс не могла застелить постель или даже помыть посуду, поэтому пришлось прибегнуть к ножницам. Женщина призналась, что ей пора начать новую жизнь, в которой она сможет заниматься обычными вещами, сообщает Mirror.
Фото © Guinness World Records
Из-за ногтей я относилась к каждому движению с особой осторожностью. Поэтому я заранее продумывала свой следующий шаг, который нужно было сделать так, чтобы ничего не задеть ногтями и не повредить их. С ногтями или без я всё равно останусь королевой!
Фото © Guinness World Records
Чтобы сделать себе маникюр, прабабушке Айанне требовалось от трёх до четырёх флакончиков лака, ведь длина её ногтей достигла в общей сложности 733 см. В итоге процедура занимала несколько дней. Теперь ногти рекордсменки будут храниться в музее во Флориде, США. Сама Айанна не исключает, что, возможно, снова начнёт отращивать длину.
Фото © Guinness World Records
Мировой рекорд старушка установила в 2017 году, тогда длина её ногтей составляла 865 см. Для этого она ежедневно окунала их в тёплое оливковое масло, а также постоянно использовала укрепляющие и полирующие средства. Однако все её старания были перечёркнуты, когда Айанна попала в аварию. В результате некоторые ногти поломались, и она ещё долго их оплакивала. Но всё это осталось позади, и теперь старушка может спокойно нянчиться с правнуками и ходить как обычные люди в туалет.
WOW-news
Толстяк к 18 годам весил как пара взрослых людей, но даже ему удалось похудеть и стать тростинкой
сегодня в 15:00
"У меня такое строение лица": Дочь Славы сняла, как плачет навзрыд из-за насмешек над её губами
сегодня в 14:10
Даже фанаты перестали узнавать Лопырёву, сравнив на старых фото, что она сотворила со своим лицом
сегодня в 13:23
Выбор редакции
"Возможно всё!" Спортсмен-экстремал из Твери первым в мире пересёк Байкал на велосипеде
Дочка перестаралась с подарком маме на 14 февраля, и педикюр вышел словно из-под топора мясника
Искусство 18+: семь обнажённых скульптур Эрмитажа, которые могут увидеть дети
В Москве дерево упало на компанию молодых людей, есть пострадавший — видео
Требовал открыть окна, чтобы выбросить ребёнка: Лайф узнал подробности нападения красноярца с ножом на 9-летнего мальчика
Комментариев: 0