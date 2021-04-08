Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Рекордсменка впервые за 28 лет постригла свои ногти, и вот насколько длинными они стали за это время

Прабабушка решилась на такой поступок, устав от того, что даже не может помыть посуду или понянчить своих внуков.

8 апреля 2021, 15:33

Фото © Guinness World Records

Гордая обладательница самых длинных ногтей впервые за 28 лет отстригла их и ни капельки об этом не жалеет. Рекордсменка Книги рекордов Гиннесса Айанна Уильямс не могла застелить постель или даже помыть посуду, поэтому пришлось прибегнуть к ножницам. Женщина призналась, что ей пора начать новую жизнь, в которой она сможет заниматься обычными вещами, сообщает Mirror.

Фото © Guinness World Records

Фото © Guinness World Records

Из-за ногтей я относилась к каждому движению с особой осторожностью. Поэтому я заранее продумывала свой следующий шаг, который нужно было сделать так, чтобы ничего не задеть ногтями и не повредить их. С ногтями или без я всё равно останусь королевой!

Айанна Уильямс

Фото © Guinness World Records

Фото © Guinness World Records

Чтобы сделать себе маникюр, прабабушке Айанне требовалось от трёх до четырёх флакончиков лака, ведь длина её ногтей достигла в общей сложности 733 см. В итоге процедура занимала несколько дней. Теперь ногти рекордсменки будут храниться в музее во Флориде, США. Сама Айанна не исключает, что, возможно, снова начнёт отращивать длину.

Фото © Guinness World Records

Фото © Guinness World Records

Мировой рекорд старушка установила в 2017 году, тогда длина её ногтей составляла 865 см. Для этого она ежедневно окунала их в тёплое оливковое масло, а также постоянно использовала укрепляющие и полирующие средства. Однако все её старания были перечёркнуты, когда Айанна попала в аварию. В результате некоторые ногти поломались, и она ещё долго их оплакивала. Но всё это осталось позади, и теперь старушка может спокойно нянчиться с правнуками и ходить как обычные люди в туалет.

Девушка согласилась выйти замуж за убийцу, даже несмотря на то, что он освободится через 14 лет

Девушка согласилась выйти замуж за убийцу, даже несмотря на то, что он освободится через 14 лет

Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Возможно всё!" Спортсмен-экстремал из Твери первым в мире пересёк Байкал на велосипеде

3 апреля, 13:23

Дочка перестаралась с подарком маме на 14 февраля, и педикюр вышел словно из-под топора мясника

15 февраля, 12:47

Искусство 18+: семь обнажённых скульптур Эрмитажа, которые могут увидеть дети

сегодня в 16:25

В Москве дерево упало на компанию молодых людей, есть пострадавший — видео

сегодня в 16:27

Требовал открыть окна, чтобы выбросить ребёнка: Лайф узнал подробности нападения красноярца с ножом на 9-летнего мальчика

сегодня в 16:19

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1